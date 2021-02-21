«حديث الصباح».. الطقس واستعدادات الجامعات للامتحانات أبرز ما تناولته الفضائيات

تقدم «الوطن» لقرائها ملخصا لأبرز ماتم تناوله ببرامج الـ«توك شو» الصباحية اليوم، وأبرز الفقرات والمداخلات الهاتفية التي احتواها كل برنامج، حيث ركز برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، أحوال الطقس، وتقريرا عن ذكري ميلاد مصطفى أمين، ورئيس جامعة الزقازيق واستعداد الجامعات للامتحانات واستئناف الدراسة.

وتطرقت مذيعة البرنامج لاستعراض حالة الطقس، وأن هيئة الأرصاد الجوية توقعت، أنَّ يكون طقس اليوم مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئا على جنوب سيناء ورياح نشطة، ومعتدلا على شمال الصعيد، ودافئا على جنوب الصعيد، مع فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

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وعرض البرنامج تقريرا عن ذكرى ميلاد مصطفى أمين الذي كانت الصحافة هي عشقه الأول وبدأ العمل بها بسن مبكر وأسس مع شقيقه التوأم علي أمين جريدة أخبار اليوم، الراحل مصطفى أمين الذي يوافق اليوم ذكرى ميلاده، صاحب تاريخ مميز في العمل الصحفي والثقافي، حيث ولد في 21 فبراير عام 1914، وكان والده أمين أبو يوسف محاميا كبيرا، أما والدته فهي ابنه أخت الزعيم سعد زغلول، وهو ما يوضح انعكاس الحياة السياسية بشكل كبير على حياة مصطفى أمين لأنه تربى في بيت زعيم الأمة.

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وأجرى الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق وعضو المجلس الأعلى للجامعات، مداخلة في البرنامج وضح فيها أن جامعة الزقازيق لديها نحو 145 ألف طالب موزعين على 21 كلية و2 معهد، إذ جرى طرح الجداول الخاصة بالامتحانات وستبدأ يوم السبت المقبل، مشددا على أنه سيجرى الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعة، وأن المجلس سمح بتأجيل الامتحانات هذا العام للطلاب الذين لا يرغبون في خوض الامتحانات خوفا من كورونا، وإذا أصيب طالب في فترة الامتحانات فإنه سيحال إلى الكشف الطبي ويحصل على التأجيل أيضا بعذر للمواد التي لم يحضرها.

وأكد، على أننا نلتزم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية ولدى الجامعة مستشفيات عزل على أعلي مستوى، كما أن هناك تطور رهيب في الخدمة التعليمية التي نقدمها ونعد حاليا مراكز للامتحانات الإلكترونية، المرحلة الأولى تجهيزها بتكلفة نحو 24 مليون جنيه، إذ تقوم وزاراتا التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات بإمدادنا بهذه الأجهزة، وفي المرحلة الثانية ستكون كل الامتحانات إلكترونية.

وقال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن مبادرة «حياة كريمة» الرئاسية جاءت لانتشال الريف المصري الذي عانى لوقت طويل من الإهمال وعدم التنمية والتطوير المنظم، مشددا على أن ما يحدث الآن من مبادرة «حياة كريمة» أو المشروع القومي لتطوير الريف المصري، خطوة تاريخية من القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، ومجلس الوزراء، حيث يوجد اهتمام يومي ومتبع أسبوعيًا وتقارير وأبحاث ميدانية وشباب حياة كريمة وباقي المؤسسات، ما يدل على الجدية الفعلية على الأرض والتنفيذ السريع.

وأضاف زمزم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه يوجد العديد من القرى بجميع المراكز التي دخلت ضمن المبادرة بمرحلتها الأولى، ويتم العمل يوميا على قدم وساق في تحديد الأماكن التي سيتم تنفيذ مشروعات الصف الصحي بها ومحطات معالجة المياه، وشبكات الاتصالات وتقوية شبكات الإنترنت، وتشييد الوحدات البيطرية وغيرها من المجمعات والخدمات التي يحتاجها الريف المصري، وأن نحو 4500 قرية و30 ألف تابع سيكونون مستفيدين من المبادرة الرئاسية.

وأوضح أن ما تم تخصيصه من ميزانية على مدار 3 سنوات يصل 500 مليار من الدولة خصصهم الرئيس السيسي للمبادرة، ووزارة التخطيط تجري تنسيقًا جيدًا وتعمل على رفع كفاءة المنشآت داخل القرى، من مدارس وحضانات ووحدات للتضامن الاجتماعي، بالإضافة لتوصيل مهن وحرف يدوية وتراثية، بالإضافة لكون المقاولين المحليين هم المعنيين بتنفيذ سكن كريم للأهالي، فضلًا عن تنفيذ محطات الصرف الصحي.

وأشار رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إلى أن المصانع المصرية هي التي تعمل على توفير المستلزمات لكل هذه المشروعات القومية بالريف المصري، ما وفر على الدولة العملة الصعبة واستيراد موارد من الخارج.

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن مبادرة «حياة كريمة» الرئاسية والمشروع الذي يتم الآن للنهوض بالريف المصري هو مشروع متكامل واقتصادي، شارحا أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تم العمل على 143 قرية وتم الانتهاء منهم من خلال إشراف ومتابعة وزارة التضامن الاجتماعي، وتم بها إنجاز عظيم قد يصل لـ98% من المطلوب والمستهدفات، وتم العمل على توفير سكن كريم للمواطنين وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتحتية والتصور الذي حدث بالمبادرة وتحويلها للمشروع العملاق الذي يجري الآن جاء من خلال التشابك والتناغم بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب المتطوع الذي يشارك بالمبادرة.

وأشار رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير إلى أن هذه المبادرة عبارة عن تشارك وتكامل للنهوض بالريف المصري على مدار الأيام المقبلة، مما سيقلل من هجرة الأهالي من الريف للمدن، موضحا أن ضخ الاستثمارات داخل القرية ينهض بالقرية ويوفر فرص عمل من خلال هذه المشروعات لكثير من القطاعات، فالشق الاجتماعي والشق الاقتصادي كلاهما لا يفترقان بمشروع حياة كريمة، بالإضافة للجزء الخاص بالتعليم وبناء الإنسان.

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا واستشاري الأمراض الجلدية، إنه متوقع أن تنتهي الموجة الباردة الحالية بعد نحو عشرة أيام تقريبا، ثم يبدأ من الأسبوع الأول من شهر مارس ارتفاعا تدريجيا لدرجات الحرارة ودفء الجو، من خلال متابعته لخرائط الطقس العالمية التي تنشرها الأقمار الصناعية للفترة المقبلة.

وأكد رئيس المركز القومي للبحوث سابقا واستشاري الأمراض الجلدية، على أنه يجب على المواطنين ألا يخففوا ملابسهم نهائيا قبل شهر إبريل، حفاظا على صحتهم وصحة الأطفال، مهما ارتفعت درجات الحرارة خلال الشهر المقبل، مشددا على الحرص التام على الاستمرار دائما على الإجراءات الاحترازية وعلى رأسها ارتداء الكمامة وحتى انتهاء الوباء تماما.

وكتب هاني الناظر في منشوره عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «أحب أطمئن حضراتكم إنه من خلال متابعتي لخرائط الطقس العالمية التي تنشرها الأقمار الصناعية للفترة المقبلة فإنه متوقع بمشيئة الله أن تنتهي الموجة الباردة الحالية بعد نحو عشرة أيام تقريبا، ثم يبدأ من الأسبوع الأول من شهر مارس ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة ودفء الجو، وهنا أود أن أؤكد على حضراتكم من الناحية الطبية وحفاظا على صحة حضراتكم وأبنائكم أنه مهما ارتفعت درجات الحرارة خلال الشهر المقبل فلا تخفيف للملابس نهائيا قبل شهر إبريل بإذن الله، مع الحرص التام على الاستمرار دائما على الإجراءات الاحترازية وعلى رأسها ارتداء الكمامة، وحتى انتهاء الوباء تماما».

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ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية النشرة الجوية المتوقعة ليوم الأحد 21 فبراير عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، حيث من المتوقع وجود ظواهر جوية عامة، متمثلة في أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على جنوب سيناء.

أما عن حالة الطقس نهارًا، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّه من المتوقع أنَّ يكون الطقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والرياح معتدلة، بينما يسود طقس مائل للدفء والرياح معتدلة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلًا، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّ الطقس سيكون شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون الطقس شديد البرودة على السواحل الشمالية ويكون الطقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد ويكون طقس بارد على جنوب سيناء.