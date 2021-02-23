بعد نقل أهالي العقار المائل إليها.. 7 مزايا لشقق «بشاير الخير»: 90 مترا ومجهزة

15 يوما فقط تفصل أهالي عقار «كوم الشقافة» المائل، بنطاق حي غرب الإسكندرية، البالغ عددهم 9 أسر؛ عن حياتهم الماضية، وذلك بعد نقلهم إلى مساكن «بشاير الخير 3»، بعد لقائهم باللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أول أمس، وإبلاغه رسالة لهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنقلهم لمشروع «البشاير»، وهو ما مثل طوق نجاة لهؤلاء المتضررين الذي مكثوا لنحو أسبوعين في مدرسة كرموز لعدم وجود مأوى لهم.

«الوطن» يرصد 7 مميزات في المساكن الجديدة، وفقا لما تم رصده من ردود فعل أولية من السكان عقب النقل، بالإضافة إلى ما كشفته المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب عن التفاصيل الهندسية الخاصة بكلا المكانين.

1- مساحة الشقة: تبلغ مساحتة الشقة الجديدة 90 متر، بينما بلغت شققهم بالعقار المائل، 60 مترا، وذلك بزيادة غرفة عن السابقة، فضلا عن المساحة الأكبر للغرف.

2- مكونات الشقة: تحوي الشقة الجديدة على أثاث بشكل كامل من خلال وجود «سفر ونيش وركنة» فضلا عن غرفتي نوم تحوي سريرا في كل غرفة ودولاب، وهو الأمر الذي يعوضهم عن أي خسائر فيما امتلكوه في شققهم، بينما البعض منهم لم يكن يملك جميع ما تحويه الشقة الجديدة.

3- حياة آدمية: تتميز مساكن «بشاير الخير» بكونها منطقة آدمية تحوي أشجار وشوارع نظيفة وهواء طلق ومساحات واسعة، تميزها عن أي منطقة أخرى في الإسكندرية.

4- كاملة المرافق: من مميزات الشقق الجديدة هو احتوائها على جميع مرافق المياه والكهرباء والغاز الطبيعي وتوصيلات الهواتف الأرضية والإنترنت.

5- مكان مقنن: لا يخفى على أحد أن عقار كوم الشقافة المائل الذي تم إزالته هو أحد العقارات المخالفة، الذي سبب ضررا نفسيا وماديا لتلك الأسر وعرضهم لخطورة السقوط عليهم في أي لحظة، وهو الأمر المغاير تماما في المسكن الجديد.

6- أمن وأمان: تحوي «بشاير الخير» على نظام أمني مميز، كونها مساكن مغلقة تحيطها بوابات وأبواب مغلقة توفر قدر كبير من الأمن للممتلكات والأمان الشخصي.

7- توافر جميع الاحتياجات السكنية والشخصية، من أسواق ومساجد وكنيسة ومستشفيات دون الاحتياج إلى الذهاب إلى أي مكان آخر.