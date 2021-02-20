8 إجراءات من «أزهرية الإسكندرية» لحضور الطلاب الامتحانات

أكد الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، جاهزية المعاهد الأزهرية بالمحافظة، لاستقبال الطلاب لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك بوضع 8 إجراءات احترازية يجب اتباعها من قبل الطلاب.

تعليمات حضور الامتحانات

- حضور قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل لقياس درجة الحرارة قبل دخول المعهد.

- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين كل طالب والآخر عند الانتظار أمام بوابات المعاهد.

- التوجه لمقر اللجنة فور الدخول لحرم المعهد والانتظار بها.

- الالتزام بالارتداء السليم للكمامة منذ الدخول من بوابة المعهد وطوال فترة الامتحان.

- غير مسموح بتداول الادوات المكتبية أو الأدوات الوقائية بين الطلاب اثناء الامتحان.

- مراعاة احضار زجاجة المياه الخاصة بكل طالب.

- مراعاة الانصراف من اللجان بنظام ودون تدافع أو تزاحم.

- ممنوع التجمعات ويجب المغادرة للمعهد فور الانتهاء من الامتحان.

وأوضح رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، أنه تم التأكيد على تجهيز المعاهد والاستعداد للامتحانات، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الصحية، للمحافظة على سلامة الجميع، والعمل على أن تخرج الامتحانات على أكمل وجه، وتعقيم وتطهير اللجان بصفة مستمرة، وقياس درجة الحرارة للجميع قبل دخول المعاهد، ومراعاة عدم الكثافة داخل اللجان، والتزام الجميع بارتداء الكمامات؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، كما تم التأكيد على مخاطبة شيوخ المعاهد بسرعة تسجيل استمارات الشهادة الثانوية.