حي غرب الإسكندرية: الهبوط الأرضي بالقباري طبيعي.. «جت سليمة»

علقت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، على الهبوط الأرضي بعقار القباري بسبب الطقس السيئ، بأن الهبوط كان أرضيا وطبيعيا نظرا لأن المنطقة عشوائية، وجارٍ دراسة المشكلة مع الوزير، ولا توجد أي إصابات نتجت عن الهبوط، «الحمد لله سليمة»، وانتقل السكان للإقامة عند أحد أقاربهم، لكن الموضوع يحتاج للدراسة، وهذا ما كلفه بهم الوزير للوصول لحل.

وعن عقار «القباري» المائل أوضحت «شعبان» خلال لقاء مع مراسل برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة فضائية «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه جرى نقل 9 أسر من عقار «كوم الشقافة» المائل لتسكينهم في وحدات «بشاير الخير 3»، واستلموا وحداتهم بالفعل.

ولفتت إلى أنه بالنسبة للعقارات المحيطة بالعقار المائل تم إعادة سكانها لعقاراتهم، حيث جرى الكشف على معظم العقارات التي بها بعض الخطورة أو الميل أو ارتفاعات من قبل لجنة من كلية الهندسة، وأقرت بأن العقارات سليمة ولا توجد مشكلة تتعلق بها.

وأكدت رئيس حي غرب الإسكندرية أن المنطقة تحت الدراسة الوافية، ويتم عرضها أمام الوزير لأخذ موقف بصددها.

والتقى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أهالي العقار المائل المتضررين بمنطقة كوم الشقافة بكرموز بنطاق حي غرب، وعددهم 8 أسر، حيث نقل إليهم رسالة الرئيس السيسي، بتوفير وحدات سكنية لهم بمدينة «بشاير الخير».

وسلم حى غرب الإسكندرية، 8 وحدات سكنية جديدة مُجهَّزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية بمدينة «بشائر الخير 3» لمتضررى عقار كوم الشقافة المائل.

وأعرب سكان العقار المائل عن فرحتهم بتسلم الوحدات السكنية الجديدة، بعد إجلائهم من العقار المائل وهدمه حتى سطح الأرض، موجهين الشكر إلى الرئيس السيسى لسرعة الاستجابة لشكواهم.

وكانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية قد تلقت بلاغًا، في 6 فبراير الجاري، يفيد بحدوث ميل بالعقار رقم 36 بشارع أبوالحسن بمنطقة كوم الشقافة بدائرة قسم شرطة كرموز بحي غرب.