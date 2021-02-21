4 قرى تحتفل بافتتاح مكتب تموين مع ممثلي«حياة كريمة» بالمنيا

بهدف خدمة 4 قرى رئيسية هي، بني عبيد وبني موس وجريس وأسمنت، بتوابع تصل إلي 23 قرية تعداد سكانها أكثر من 228 ألف نسمة، افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مكتب تموين قرية بني عبيد المطور بمركز أبوقرقاص، ضمن تنفيذ عدد من الخدمات والمشروعات بقري مركز ابوقرقاص المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

جاء ذلك بحضور العقيد أ.ح محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد حلمي، رئيس مركز ابوقرقاص وعدد من نواب الشيوخ والبرلمان، وممثلي البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري الخدمات وممثلي الهيئات بالقطاعات المنفذة للمشروعات.

وأكد المحافظ إنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فان المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري، تستهدف 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة، وهي مراكزأبوقرقاص، ملوي، ديرمواس، مغاغة، العدوة، بتكلفة تصل تقريبا إلى 22 مليار جنيه، لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.

وأوضح دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المركز يأتي ضمن 16 مركزا مطورا، تم تنفيذها لخدمة أصحاب البطاقات التموينية، حيث تم افتتاح 3 مراكز منها بحضور وزير التموين ومحافظ المنيا، وهذا المكتب يعد الرابع، وسيتوالى افتتاح باقي المراكز المتطورة تباعاً.

وتفقد محافظ المنيا عددا من المواقع الجاري العمل بها ضمن المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية، وتابع أعمال تبطين وتأهيل ترعة بني عبيد، وأعمال إنشاء كوبري للمارة أمام قرية نزلة جريس، والموقع العام لمد شبكات الصرف الصحي بنزلة جريس وكذلك موقع إنشاء محطة رفع صرف صحي جريس

وأجري المحافظ خلال تفقده للمشاريع الجاري العمل بها لقاءات حوارية، مع أهالي القري، ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي تجريها المحافظة مع أهالي القري المستهدفة للتطوير ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث هنا محافظ المنيا الأهالي بدخول عدد من الخدمات والمشاريع لتلك القري، معربا عن خالص شكره وتقديره، لرئيس الجمهورية، على مشروعات حياة كريمة والتي سيتم تنفيذها بنطاق 5 مراكز، حيث ستعمل تلك المشروعات على إحداث تغير حقيقي في القرى بالمحافظة.