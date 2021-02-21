إيناس مكي بعد إصابة شقيقها بفيروس كورونا: «اتحسد جامد.. ادعو له»

أكدت الفنانة إيناس مكي، إصابة شقيقها الفنان أحمد مكي، بفيروس كورونا، وخضوعه حاليًا للعزل المنزلي، مطالبة الجمهور بالإكثار من الدعاء له، لحين التماثل للشفاء.

وقالت إيناس مكي، لـ«الوطن»، إن الحالة الصحية لشقيقها أحمد مكي، حاليًا مستقرة، لا سيما عملية التنفس، مؤكدة أنّه لا يعرف مصدر الإصابة تحديدًا، خصوصًا أن حياته الفترة الأخيرة، ما بين «الجيم» ولوكيشن التصوير.

واعتبرت إيناس مكي، إصابة شقيقها بأنه «حسد»، أصيب به بعد ردود الفعل الإيجابية الضخمة بشأن برومو مسلسل «الاختيار 2»، قائلة: «أحمد فعلًا بقى بالنسبة لي رمز لتنفيذ العين.. العين بتشرق عنده بطريقة غير طبيعية».