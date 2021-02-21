منصة «فوكسكون» تساعد «آبل» في إطلاق سيارات كهربائية خلال العام الجاري

من المتوقع أن تساعد منصة EV الجديدة التابعة لمجموعة Foxconn Technology Group في إطلاق المركبات في وقت لاحق من العام الجاري 2021، حسبما قال مسؤول في الشركة، مما يدل على تقدم كبير في دفع عملاق الإلكترونيات التايواني إلى مجال السيارات.

وحسب ما ذكره موقع «بلومبرج»: «سيتم الكشف عن مركبتين خفيفتين مصممتين باستخدام منصة فوكسكون في الربع الرابع من العام الجاري 2021، حسبما صرح يونج ليو رئيس شركة هون هاي بريسيجن إندستري، معلنًا أن الشركة قد تساعد أيضًا في إطلاق حافلة كهربائية في نفس الوقت تقريبًا».

وتسعى منصة «فوكسكون» إلى تعزيز قدراتها في مجال السيارات في وقت تتطلع فيه شركات التكنولوجيا بما في ذلك عميلها «أبل» إلى التوسع في المركبات؛ كما كشفت في أكتوبر الماضي عن أول هيكل EV كهربائي، ومنصة برمجية تهدف إلى مساعدة صانعي السيارات على طرح النماذج في السوق بشكل أسرع.

كما أقامت الشركة مشروعًا مشتركًا مع شركة صناعة السيارات الصينية «جيلي»؛ ومن جانبه أكد «ليو» أن المشروع يجري حاليًا محادثات مع شركة «فاراداي فيوتشر» الناشئة وآخرين بشأن التعاون في المركبات الكهربائية، بينما ستشهد المنصة نموًا في الإيرادات من مشاريع السيارات هذا العام، ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال المرتبطة بالمركبات الكهربائية في تقديم مساهمة ذات مغزى في المبيعات الإجمالية للمجموعة في عام 2023 فقط.

وأشار «ليو» إلى إن النقص المستمر في الرقائق له تأثير محدود فقط على عملاء الشركة الرئيسيين، وأنه لا يتوقع انخفاض هذا الربع ، والذي يكون عادةً موسمًا منخفضًا.

جدير بالذكر، أنه في وقت سابق أجرت شركة «آبل» مناقشات مع العديد من موردي مستشعرات السيارة ذاتية القيادة المعروفة باسم «ليدار» حيث تعد هذه المناقشات خطوة رئيسية نحو تطوير أول سيارة ركاب من إنتاج الشركة.