نقابة محامين المنيا تناقش ميزانيتها للعام المالي المقبل

عقدت نقابة المحامين الفرعية بالمنيا، اجتماعها الأول بعد الانتخابات التى جرت يوم 7 فبراير الجارى، لمناقشة ميزانية النقابة والعام المالى المقبل، كما تم مناقشة مشاكل المحامين العامة والخاصة ومتابعة ما تم إنجازه خلال العام المالى الحالى.

وخلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة علاء حسن نقيب المحامين بالمحافظة، تم اختيار رضا الطحاوى أمينا عاما لنقابة المحافظة وحسين الشاذلى أمينا مساعدا لأمانة النقابة.

كما تم اختيار عامر عليوة وكيلا أول وشعبان الشارونى وكيلا ثان لنقابة المحافظة، كما فاز بمقعد أمانة صندوق النقابة عمرو شادى صابر، وشريف أبو بيه أمينا مساعدا للصندوق.

وقال مسؤول بالنقابة إنه سيتم عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة لمناقشة أوضاع مقرات النقابة بمراكز المحافظة وكيفية تطويرها وحل مشاكل المحامين ولجان القيد والعلاج ولجنة الدفاع عن المحامين.

يشار إلى أن انتخابات نقابة المحامين بالمنيا التي جرت الشهر الجاري، أسفرت عن فوز علاء حسن نقيبا لمحامين المحافظة، ورضا الطحاوى عضوا عن محكمة سمالوط، وعمرو شادى عن محكمة بندر المنيا، وياسر زيدان عن محكمة مركز المنيا، وحسين الشاذلى عن محكمة ديرمواس، وشريف أبو بيه عن محكمة أبو قرقاص، وشعبان الشارونى عن محكمة مغاغة.

وكان 7 محامين قد تنافسوا علي مقعد نقيب المنيا، و8 مرشحين على مقعد الشباب، و42 مرشحا على مقاعد الأعضاء بمحاكم المنيا الجزئية، وجرت الانتخابات، وسط إقبال كبير من المحامين أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت.