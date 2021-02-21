مقتل أحد المشاركين في محاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق الليبية والقبض على آخر

قٌتل أحد محاولي اغتيال وزير داخلية الوفاق الليبية فتحي باشاغا، عقب مطاردة الحراس له بينما وقع آخر في قبضتهم، حسبما أعلنت قناة «سكاي نيوز».

وتعرضت سيارة وزير داخلية الوفاق الليبية فتحي باشاغا، لإطلاق النار في منطقة جنزور غربي العاصمة طرابلس، قبل قليل.

وتحلق طائرة هيليكوبتر تابعة لداخلية الوفاق فوق إحدى مصحات جنزور غربي طرابلس، فيما يشهد مقر وزارة داخلية الوفاق في طرابلس تشديدا للإجراءات الأمنية وحالة توتر، وفقا للقناة.