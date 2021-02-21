خطأ «قاتل».. نصائح لمصاب كورونا بالعزل المنزلي: خليك مع دكتور واحد

نوهت وزارة الصحة والسكان عن بعض الأخطاء التي يقع فيها مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال فترة العزل المنزلي، حسبما ذكر الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بالوزارة، وهو ما يزيد من المضاعفات التي قد تؤدي إلى الوفاة، حيث إنهم يستمرون في اتباع البروتوكول العلاجي حتى في حالة عدم التحسن، دون الرجوع إلى المستشفيات.

استشاري مناعة: المتابعة في العزل المنزلي تكون مع طبيب واحد

وفي هذا الصدد، تقدم الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية، عدة نصائح وتوصيات لمصابي كورونا في العزل المنزلي قائلة، إنه من الضروري على المصاب أن يتابع من بداية العزل بالفحوصات مع طبيب واحد ليس أكثر، لأن هناك أكثر من بروتوكول ومدرسة للعلاج، لذلك يجب أن يتبع واحد فقط منه، فضلا عن الراحة وتناول السوائل الدافئة والفواكه الطبيعية، مع التعرض للشمس باستمرار وتهوية غرفته.

عبدالوهاب: التنوع في بروتوكلات العلاج يصيب الكبد والكلى

وأضافت «عبدالوهاب» في حديثها مع «الوطن»، أن جميع البروتوكلات اجتهادية، ولا يوجد حتى الآن البروتوكول الحاسم ضد كورونا، بينما يعالج جميعهم الأعراض فقط، لذلك التنوع بين البروتوكلات مع أكثر من طبيب قد يصيب المريض بمشكلات في الكبد والكلى فيما بعد، لافتة إلى أنه يجب معالجة الأعراض دون مبالغة في أخذ الجرعات، فضلا عن توافر جهاز التشبع بالأوكسجين ومقياس الحرارة في منزل كل مصاب بالفيروس المستجد.

وأشارت استشاري المناعة والتغذية، إلى أن مصاب فيروس «كوفيد 19» يستمر في الالتزام بالبروتوكول العلاجي إلى أن تقل الأعراض وتنتهي، بعد ذلك يتوقف عن العلاج عقب مرور 10 أيام من العزل المنزلي وينتظر بعدهم يومين على انتهاء الأعراض، مضيفة أن استمرار الأعراض أو انتهائها لا يحددها شعور المريض، بل تتم من خلال قياس الحرارة ومتابعة الطبيب، لافتة إلى أنه في حالة استمرار الأعراض على مصاب الفيروس المستجد يلجأ على الفور لأقرب مستشفى، أو التواصل مع مبادرة «100 مليون صحة» والتي بدورها تتابع حالته من المنزل.