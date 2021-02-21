14 طالبا بكل لجنة.. تعليم مطروح تضع آليات امتحان الفصل الدراسي الأول

اجتمع عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، بمديري الإدارات التعليمية ومسؤولي التطوير التكنولوجي، ورؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، بحضور الدكتور محمود قاسم، وكيل المديرية، وإسماعيل جاتو، مدير عام التعليم العام، ومنى ناصف، مدير عام الشؤون التنفيذية، ونبيل نجيب، مدير التعليم الفني، بقاعة التنمية المهنية بمديرية التربية والتعليم بمطروح.

وتناول الاجتماع، اليوم، خطة العمل الخاصة واستعدادات تعليم مطروح لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت المقبل لصفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة، وذلك تنفيذا للتعليمات الوزارية، ووفقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

ووجه وكيل الوزارة مديري الإدارات التعليمية، خلال الاجتماع بضرورة المتابعة الميدانية، لرصد وتقييم إستعدادات المدارس للامتحانات المجمعة، مع التأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات التعليمية على مدار العملية الامتحانية.

كما شدد على سرعة تشكيل غرفة عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية للتواصل العاجل والمباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، لتذليل أي عقبات داخل اللجان الإمتحانية بجميع مدارس مطروح، مؤكدا على ضرورة التحلي بالدقة والسرية التامة والموضوعية والمصداقية والأمانة المهنية لتحقيق عملية امتحانية منضبطة داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية.

ونبه مديري الإدارات بالالتزام، بعدم زيادة عدد الطلاب عن 14 طالبا في كل لجنة امتحانية بالمدارس، ضمانا لتطبيق التباعد الإجتماعي والالتزام الكامل باتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الجائحة، حرصا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وتوافر جميع الأجواء المناسبة علميا وصحيا باللجان الامتحانية.

وقال إنه شدد على واضعي الامتحانات بضرورة مراعاة الوزن النسبي للورقة الامتحانية، التي تشكل المواد الأساسية الخمس، وأن تكون في مستوى الطالب المتوسط وذلك تنفيذا للتعليمات الوزارية.

وأضاف أن رجال مركز التطوير التكنولوجي، على أتم استعداد لتذليل أي مشاكل في تقنيات أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مع ضرورة التواصل المستمر والهادف لمسؤولي التطوير بالإدارات التعليمية مع المركز التكنولوجي.

وأشار إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتقدير المسئولية خلال المرحلة المقبلة لتحقيق منظومة امتحانية يسودها الجدية والانضباط.