وكيل «تعليم مطروح» يوجه بمراجعة مخازن الوجبات المدرسية

وجَّه عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، مسؤولي التغذية فى الإدارات التعليمية بضرورة توافر جميع الشروط الصحية في مخازن المدارس لضمان المحافظة على الوجبات الغذائية المدرسية مع مطابقتها للمواصفات القياسية الفنية المتعارف عليها وتوافر جميع عوامل الصحة السلامة والأمان لأبنائنا الطلاب فى الوجبات المدرسية التى سيتم توزيعها عليهم.

واجتمع «سلامة» مع مسؤولي التغذية المدرسية بالإدارات التعليمية بالقاعة الكبرى في ديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام بالمديرية، ومنى ناصف مدير عام الشؤون التنفيذية بتعليم مطروح وناقش معهم جميع الإجراءات والاستعدادات بشأن التغذية فى المدارس على مستوى المحافظة خلال الفترة المقبلة.

ونبه سلامة على هامش الاجتماع، مسؤولي التغذية المدرسية فى جميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بدءا من إدارة الحمام شرقا وإدارات العلمين والضبعة ومرسى مطروح، والنجيلة وسيدى برانى وحتى إدارة السلوم غربا سوية جنوبا، بتوجيه مديري المدارس بعمل إذن إضافة وكشف تفريغ الوجبات المدرسية الشهرية ليكون مطابقاً مع إحصائية الغياب وموقع من قبل لجنة التغذية بكل مدرسة بالاسم الثلاثي من أصل وصورة مع تسليمها للمندوب الخاص بكل مورد قبل اليوم الخامس من الشهر التالى.

وأكد سلامة أنه سيتم المرور والمتابعة على جميع المدارس من خلال المتابعة بمديرية التربية والتعليم لمراجعة جميع المخازن المخصصة لتخزين الوجبات المدرسية والتأكد من مدى مطابقتها المواصفات من عدمه، وذلك للحفاظ على الوجبات والتخزين الصحيح لها، والحفاظ على الصحة العامة للتلاميذ الذين يتسلمون الوجبات بعد عودة الدراسة طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن.