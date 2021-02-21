حبس شاب 15 يوما بتهمة هتك عرض طفلة بالجيزة

رغم حداثة سنها حيث لم تبلغ الطفلة عامها الرابع بعد، إلاّ أنّ قدرها أوقعها في يد ذئب بشري أقدم على هتك عرضها عن طريق حملها و تقبيلها و ملامسة أجزاء حساسة في جسدها، ولم تأخذه بها رأفة، واستغل المتهم «م.ا»،21 عام، قرب مسكنه من محل إقامة المجني عليها، حيث تقطن الأخيرة في الشقة المقابلة له، الأمر الذي سهل مهمته، إلاّ أنّه نفى الاتهامات المنسوبة إليه، زاعمًا أنّ الطفلة الضحية تعرفه وأنه كان يلاعبها ولم يحدث منه أي تصرف خارج، إلاّ أنّ أسرة المجني عليها نفت أقواله مؤكدة أنه قام بهتك عرض نجلتها وهو ما أصر عليه ذووها في محضر رسمي.

بلاغ للقسم و ضبط المتهم

بداية الواقعة كانت بتلقي أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من أسرة المجني عليها ذات الـ3 سنوات، تتهم من خلاله شابًا بالتحرش ومن ثم هتك عرض طفلتهم، لتتوجه على إثر البلاغ قوة أمنية من قسم شرطة العمرانية قامت بضبط المتهم الذي أنكر ما نسب إليه، إلاّ أن كاميرات المراقبة كانت الشاهد الملك في القضية حيث أثبتت التهمة على الشاب العشريني، و أظهرت اللقطات المصورة المتهم أثناء حمله الصغيرة بشكل يثير الريبة و الشكوك.

وعقب تحريات المباحث تم إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه وبمواجهته بالتهم أنكرها جميعًا، مبررًا فعلته أنّ الطفلة تعرفه يقين المعرفة وأنه قام بحملها وتقبيلها لأنها تحبه وهو يحبها دون وجود سبب آخر بحسب أقواله.

و كانت النيابة العامة قد أوصت بعرض الطفلة على الطب الشرعي للبت في الأمر عن ما إذا كانت قد تعرضت لإعتداء جنسي، و جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.