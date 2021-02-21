أمهات يلعبن الطائرة والبولينج مع أبنائهن بالمنيا ضمن «صحة وخير ولادنا»

«كرة طائرة وبولينج ونط حبل»، ألعاب رياضية متنوعة، مارستها أمهات مع أبنائهن داخل ملاعب مفتوحة في المنيا، ضمن مشروع «صحة وخير ولادنا»، الذي نظمته هيئة «كير» الدولية، من خلال 12 معسكرا رياضيا ترفيهيا للأمهات وأبنائهن من تلاميذ المدارس، بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، بتمويل من مؤسسة «موندليز» الدولية، بهدف رفع الوعي بالتغذية والعادات الصحية بين الأطفال وأولياء أمورهم في صعيد مصر، ومساعدتهم على تبني أسلوب حياة أكثر صحة.

وضمت المعسكرات التلاميذ من المدارس التي يعمل المشروع بالشراكة معها وهي: «جويد، عبد الرحمن إسماعيل بإتليدم، الحرية للبنات بزاوية حاتم، منشية زعفرانة»، وقد تم عمل المعسكرات بملاعب خاصة مفتوحة داخل المجتمعات المستهدفة، حيث روعي فيها اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويبدأ المعسكر بتطهير الأيدي وتوزيع كمامات للمشاركين، وتوعية أولياء الأمور عن أهمية الالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتقسيمهم إلى أربع مجموعات كل مجموعة 10 أولياء أمور وأولادهم.

ويتم اختيار ألعاب سهلة وقابلة للتطبيق بين أولياء الأمور والتلاميذ مثل «صيد الأغذية المفيدة – البولنج – والكرة الطائرة - نط الحبل» وذلك في صورة مسابقات، وبعدها يتم توزيع كتاب التغذية، ونط الحبل، وحوافز أخرى على الفرق الفائزة بالمعسكر.

وفي نهاية المعسكر، يتم توزيع كرتونة بها مكونات غذائية صحية، وأغلبها بروتين نباتي، كبديل للبروتين الحيواني، وبعض الأغذية، كبدائل للسكر، مثل دبس الرمان ودبس التمر وعسل أسود وكيس به كمامات مصنوعة من القماش، يعاد استخدامها مرة أخري بعد غسلها.

واستهدفت المعسكرات، التي حضرها موجهو عام الاقتصاد المنزلي والتربية الرياضية بمديرية التريبة والتعليم بالمنيا، ومسؤول المشاركة المجتمعية بإدارة أبو قرقاص التعليمية، ومديرو المدارس والمعلمين بالمدارس المختلفة المشاركة في المشروع؛ أكثر من 500 من أولياء الأمور ومثلهم من التلاميذ بالمراحل المختلفة بالمدارس التي يعمل بها المشروع.