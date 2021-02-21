بعد تصدرها تريند جوجل.. اليسار تكشف كواليس حلقتها مع نزار الفارس

تصدرت الراقصة الاستعراضية اللبنانية إليسار، تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل، التي أدلت بها في حلقتها ببرنامج «مع الفارس»، الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس العراقي، الذي أذيع مساء أمس عبر قناة «الرشيد» العراقية.

اليسار: لم ارفض الاجابة على أي سؤال

اعربت اليسار، عن سعادتها بتحقيق الحلقة مشاهدات جيدة، وتعرف الجمهور عليها عن قرب، بعد عرض الحلقة التى حققت نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق ومصر ولبنان.

وقالت اليسار لـ«الوطن»: «الحلقة كانت جيدة للغاية والأسئلة لم تزعجني، لأنني ليس لدي أي شيء أخجل منه، ولا أخشى ظهوره، فطلبت من نزار، أن يسأل كل الأسئلة التي كان حضرها، وأعتقد أنني كنت واضحة وصريحة في كل الإجابات».

وعن تخوفها من الحديث عن القرآن الكريم انها تعتنق الديانة المسيحية، قالت «أومن بالله واحترم كل الاديان، وبالفعل استمع الى المعوذتين قبل صعود المسرح، وأنا بكامل ملابسي، وأحببت أن أتحدث في هذ الأمر بالحلقة، لأنني نادرا ما أتحدث عن أموري الدينية، والراقصة كما هي فنانة هي أيضا لديها وقتا للصلاة، وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وتخاف مثل أغلبية الناس، كما أنني أحترم وأحب الأديان السماوية، وكنت أحب أن يعرف جمهوري عني هذه الصفات التي نادرا ما أتحدث عنها».