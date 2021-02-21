نائب محافظ أسوان عن تطوير القرى: الغلابة يجنون ثمار الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، إن مبادرة تطوير قرى مصر التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتضمن إدخال 51 مركزا، ضمن دائرة اهتمام الدولة، وكان نصيب المحافظة من هذه المراكز كبيرًا، بواقع مركزين كاملين وهما إدفو وكوم إمبو، بواقع 68 قرية، شاملة 22 وحدة قروية، معلقا «الناس الغلابة يجنون ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي نفذه الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأضاف شعبان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض عبر شاشة «صدى البلد»: «تم البدء في رفع إحداثيات الأماكن وتوفير الأراضي لجميع المشروعات والاحتياجات الأساسية للقرى، وبدأنا منذ نحو أسبوعين بمشروعات الصرف الصحي ذات الأولوية لدى الناس، ودخلنا في 10 محطات معالجة وروافعهم، من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي التابع للمحافظة».

وتابع نائب محافظ أسوان: «تم إصدار أوامر الإسناد للجهات التي ستعمل في المبادرة، كما نعمل أيضًا في قطاع الأبنية التعليمية، ونعمل على تطوير 39 مدرسة حالتها سيئة، ونعمل على تطوير 10 مدارس أخرى».

وأردف، أن هيئة الأبنية التعليمية تطور المدارس التي تحتاج إلى رفع الكفاءة وذلك بالإشراف المباشر من محافظ أسوان، كما يجرى العمل على إنشاء مدارس أخرى: «الناس الغلابة يجنون ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي نفذه الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وواصل: «كل المشروعات التي تمت في القرى جاءت بعد عقد جلسات حوارية مع المواطنين في القرى وسمعنا مطالب الناس كلها، بعدها نعرضها على القيادة التنفيذية للمحافظة، لتوفير الاعتماد المالي المطلوب لتنفيذ المشروعات، وجاري تنفيذ كل المشروعات التي طلبها الأهالي».