محافظ أسوان يعتمد المخططات التفصيلية لمدينتي دراو وكوم أمبو

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المخططات التفصيلية لمدينتي كوم أمبو ودراو، وهو الذي توازى مع موافقة الجهات المختصة، على تعديل قيود الارتفاع المسموح به إلى 12 متر من مستوى سطح الأرض، لعدد 7 قرى، هي نجوع الشطب بمركز دراو، بجانب أدندان ودار السلام وبلانة بمركز نصر النوبة، بالإضافة إلى منيحة والعباسية وسبعة قبلي بمركز كوم أمبو.

جاء ذلك أثناء عرض اللوحات النهائية على محافظ أسوان والذى وجه إلى سرعة إعداد وأعتماد باقى المخططات التفصيلية لمدن المحافظة من خلال التعاقد مع مكاتب إستشارية متخصصة ومعتمده من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مشيداً بالجهود المبذولة من فريق العمل بقيادة الدكتور حسانين أبوزيد إستشارى التخطيط وبالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لإعداد هذه المخططات و نشرها بالوقائع المصرية طبقا للقانون.

والجدير بالذكر، أن مشروع المخطط التفصيلى لمدينتى كوم أمبو ودراو قام بإعدادهما المكتب الاستشارى المعتمد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى وبالتعاون مع المختصين بالوحدات المحلية وإدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة وبدعم فنى من إقليم جنوب الصعيد التابع للهيئة.

على جانب آخر من أجل تحقيق التوازن بين الأستقرار المعيشى للمواطنين والحفاظ على أراضى الدولة عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً مع الدكتور حسانين أبوزيد الإستشارى بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، واللواء حازم عزت السكرتير العام، بجانب رؤساء المراكز والمدن، بالإضافة إلى مديرى إقليم جنوب الصعيد التابع للهيئة والتخطيط العمرانى بالمحافظة، حيث تم إستعراض الإجراءات التى تقوم بها الهيئة من أجل تحديث المخطط الإستراتيجى العام لمدينة أسوان وإعداد مخطط تفصيلي جديد يستوعب التجمعات العمرانى بشكل مخطط يواجه معه التحديات والعشوائيات بما يعود بالنفع على المواطن الأسوانى.

وجرى استعراض نتائج تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة اسوان والتى تقوم به الهيئة حالياً بناء على التنسيق مع المحافظة ومن أهمها تحديد الإطار القانونى والتخطيطى للتعامل مع منطقة الإمتداد الشمالى لمدينة أسوان الواقعة بين المسجد الجامع جنوباً وحتى مدخل قرية بهاريف شمالاً والبالغ إجمالي مساحتها 550 فدان تقريباً مع إيجاد حلول واقعية وفعالة فى إطار التوجه العام للدولة والإشتراطات التخطيطية والبنائية العامة لمثل هذه المناطق بما يساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة تلبى إحتياجات المواطنين من الأنشطة السكنية والخدمية والمعيشية.