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محمود مسلم

النواب الليبي: محاولة اغتيال باشاغا تؤكد أن الوفاق لا تسيطر على طرابلس

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سحر المكاوى
08:01 م | الأحد 21 فبراير 2021
رئيس مجلس النواب الليبى

رئيس مجلس النواب الليبى

قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، «نستنكر محاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي، أن محاولة اغتيال باشاغا، تؤكد أن الوفاق لا تسيطر على العاصمة.

وأشار صالح، إلى أنه طالب محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وعبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء بسرعة إخراج المرتزقة، منوها بأن الميليشيات تسيطر على طرابلس.

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