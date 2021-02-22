التوسع في تكنولوجيا خدمة العملاء لشحن الكارت الذكي للقضاء على الأخطاء

نفذت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خطه لتركيب العدادات الذكية بجميع الشركات التابعه لها بجميع المحافظات، للقضاء على المشكلات الموجوده التي تحدث في العدادات القديمة، نتيجة قراءة أمتار المياه المستخدمة، وبالتالي إصدار فواتير لا تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين.

القضاء علي اخطاء الفواتير

وأشار مصد مسؤول بالشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تصدر ما يقرب من 15 مليون فاتورة شهريا، ويمكن حدوث أي خطأ، لافتا إلى أن العداد الذكي سيمنع هذه الأخطاء، أهمها القضاء علي اخطاء الفواتير والقراءات الشاذة التي يعاني منها المشتركين بسبب أخطاء العنصر البشري، وتؤدي في بعض الأحيان لإصدار فواتير مياه بشكل جزافي.

التوسع في تكنولوجيا خدمة العملاء

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن الشركة ستتوسع في تكنولوجيا خدمة العملاء لشحن الكارت الذكي عن طريق الموبايل ووسائل الدفع الإلكتروني الأخرى، لافتا إلى أن شركات المياه بجميع المحافظات نفذت حملات وندوات لتوعية المواطنين والطلاب، بأهميه ترشيد استهلاك المياه وكيفيه التعامل وآليات شحن كارت العدادات الذكية

كيفيه شحن كارت العداد الذكي عن طريق «خدمة عملاء - فوري»

- ضع الكارت في العداد واضغط 3 ضغطات على الزر الأحمر على كلمة Read قبل الشحن توجه إلى مركز خدمة العملاء التابع للشركة، أو أي ماكينة فوري على كود رقم 575.

وتنشر «الوطن» مميزات عداد المياه الذكي

- معرفة الرصيد بالجنيه، ومعرفة كم متر مكعب متبقى من الميا،ه ونوع الشريحة التي تحاسب عليها

- العداد الجديد يتيح للمشترك مراقبة الاستهلاك وترشيده، حيث يظهر على شاشة العداد الرصيد المتبقى كم متر مكعب

- سوف تتمتع بنفس قيمة الشرائح للعدادات مياه الشرب القديمة.

- وجود شاشة توضح قيمة الاستهلاك بالجنية والمتر المكعب والمتبقي ونوع الشريحة.

- العداد مسبق الدفع سيصدر إنذار 3 مرات للمواطنين قبل انتهاء آخر 4 متر مكعب من كميات المياه التي شحنت عبر غلق محبس المياه تلقائيا.

- عند قرب انتهاء الرصيد يعطي العداد انذار بخفض ضغط المياه فيتم وضع الكارت بالعداد والضغط على read لاعادة ضغط المياه مرة اخرى والتوجه إلى مركز الشحن لشحن الكارت.

- عدم دفع رسوم أو إيصال للعداد في حالة ترك العداد لفترة بدون استخدام.

- سيتم من خلال العدادات مسبقة الدفع القضاء على عيوب قراءة العدادات.

- يمكن للمشترك الاحتفاظ بالرصيد في حال سفر المشترك أو توقف استخدام المياه.

- في حالة انتهاء الشحن يمكن للمواطن تشغيل المياه عن طريق وضع كارت الشحن بالعداد لحين شحن الكارتمن جديد.

- الكارت يمكنه إرسال رسالة إلى المشترك قبل انتهاء مدة الكارت بيوم كامل.