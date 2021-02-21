رئيس «اقتصادية قناة السويس»: أطلعنا الرئيس على خطة العمل باجتماع اليوم

قال المهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الاجتماع الذي جري، منذ قليل، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد أحد الاجتماعات الدورية التي يتم تنفيذها للأطئمان على أداء المواني المصرية، ولاستعراض بالأرقام، ما جرى خلال العام الماضي والجاري.

الاجتماع فرصة جيدة لعرض مؤشرات الأداء خلال العام الماضي

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه تم الحديث عن الخطة التي تستهدفها القناة، حيث انه اجتماع اليوم مع الرئيس كان فرصة جيدة لعرض مؤشرات لأداء قناة السويس خلال العام الماضي.

حصلنا على التوجهات بخصوص التطور المستقبلي للمنطقة

وألفت إلى أنه وخلال الاجتماع تم الحديث عن مجموعة المشروعات التي يجري التفاوض عليها أو ما نجح التفاوض بخصوصها وباتت في مراحلها النهائية من التفيذ: «كان لابد من أن نطلع الرئيس عن خطة السير المقبلة ونأخذ التوجهات بخصوص التطور المستقبلي للمنطقة».

وأوضح أن المشروعات تتضمن عددا من المحاور الخدمية الرئيسية الخاصة بتموين السفن والصيانة ومعالجة النفايات البترولية البحرية، لجانب مركز تدريب البحارة والفنيين بالأساطيل البحرية، ويهدف المشروع لتدعيم نشاط سوق الخدمات البحرية بمجرى قناة السويس، والذي سينعكس على زيادة السفن العابرة بالقناة.

وأكد أن الرئيس أطلع أيضا على المشروعات القائمة بقناة السويس ومعدلات الإنجاز بها، حيث ان الخطة المرحلية الحالية ووصولا لعام 2025 تستهدف من خلالها الهيئة تطوير المنطقة بشكل كامل وتنمية المنطقة بشكل اقتصادي كبير والحصول على مشروعات قائمة بالفعل بالمنطقة وصولا لهذا العام: «المتغيرات الموجودة والأحداث العالمية حوالينا بتخلينا نشوف إيه المشروعات ذات الأولوية، ونعدل مشروعاتنا بطريقة مواكبه مع الاقتصادات العالمية، والدولة لا تبخل على الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس».

وأشار إلى أنه وبعد تنفيذ شبكة الأنفاق والطرق العرضية والطولية من الشمال وجنوب وشرق وغرب قناة السويس باتت كانت أحدى المناطق الأربعة الاقتصادية التابعة لقناة السويس هي في شرق سيناء، وستستفيد استفاده مباشرة من توصيل المياه هناك، وبخلاف بورسعيد والسخنة والقنطرة غرب باتو أحداى المراكز الأساسية التي سينطلق منها مشروعات ضخمة في سيناء: هي منظومة متكاملة تقوم بها الدولة بشكل استراتيجي، وهناك استراتيجية كاملة للدولة وليست كل جهة بتنفذ لوحدها، وهناك تواصل كبير بين كافة القطاعات