ردا على تامر أمين.. سميرة عبدالعزيز: فخورة بتقديمي أدوار صعيدية

قالت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، إنها قدمت دور والدة كوكب الشرق أم كلثوم في مسلسل «أم كلثوم»، وأظهرت في الدور أن الأم الفلاحة البسيطة، كانت تعرض بيع حلقها من أجل استكمال ابنتها التعليم، وبسبب هذا ظهر للعالم الفنانة أم كلثوم صاحبة الصوت الرائع والنجاحات الكبيرة.

حصلت على جائزة أمريكية بسبب دورها كامرأة صعيدية في أحد المسلسلات

وأضافت «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «توك شو العرب» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنها قدمت دور مرأة صعيدية، وبسببه حصلت على جائزة من الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الصعايدة عندهم الكرامة والعزة والتمسك بالحياة الأسرية السليمة، ويوجد نوابغ كثيرة تخرج من الصعيد والفلاحين.

الفلاحين والصعايدة مجتمعات نحترمها جدا

وتابعت الفنانة القديرة: «إزاي نقول على الصعايدة والفلاحين كده، دي مجتمعات نتمثل بيهم في ارتباطهم ببعض وتعليمهم لأولادهم وكرمهم، وأنا ضد أنه يتقال أنهم مجتمعات أقل مننا، أو بيتصرفوا تصرفات غير سليمة، دي مجتمعات نحترمها جدا، وأنا فخورة وسعيدة إني اشتغلت كتير فلاحة وصعيدية».

تصريحات تامر آمين سبب غضب الصعايدة

وجاءت تصريحات الفنانة القديرة بعد أيام من تصريحات الإعلامي تامر أمين على قناة «النهار» الفضائية التي هاجم فيها أهالي الصعيد مما أثار غضبهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا ترتب عليه أحالته إلى المجلس الأعلى لإعلام الذي أجرى تحقيق معه وسحب منه ترخيص مزاولة المهنة بسبب تعديه علي قيم الأسرة المصرية وعاداتها.

سميرة عبد العزيز عضو الشيخ بأمر من رئيس الدولة

وعينت سميرة عبدالعزيز عضوا في مجلس الشيوخ بأمر من رئيس الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل العمل على الارتقاء بالفن المصري، وتقديم رؤية تساعد في دفعة الدولة المصرية إلى الأمام.