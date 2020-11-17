سميرة عبد العزيز تعتذر عن عدم حضور ندوة الدراما بالمجلس الأعلى للثقافة

تغيبت الفنانة سميرة عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، عن حضور الندوة التي يستضيفها المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بعنوان "الدراما وبناء الإنسان"؛ والتي تنظمها لجنة الإعلام بالمجلس ومقررتها الدكتورة درية شرف الدين، اليوم الثلاثاء، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وأضافت سميرة عبد العزيز في تصريح لـ"الوطن": لم أتمكن من حضور الندوة، بسبب الإرهاق، نظرا لانشغالي بالبروفات النهائية من العرض المسرحي "الوصية"، الذي سيعرض على المسرح القومي قريبا، منوهة "رجعت البيت امبارح الساعة تلاتة من المسرح".

وتواصل الفنانة سميرة عبدالعزيز في العرض المسرحي "الوصية" الذي تجري البروفات النهائية له حاليا. يستعد المسرح القومى لاستقبال عرض مسرحية "الوصية" للمخرج خالد جلال، والذى يبدأ في تمام الساعة الثامنة مساء أيام الخميس والجمعة السبت الموافق 19 و20 و21 نوفمبر الجارى، ويقام العرض تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والعرض من إنتاج البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار والعمل من تأليف أيمن سلامة.

المسرحية من تأليف أيمن سلامة وإخراج خالد جلال وبطولة ميدو عادل ومحمود حافظ وسميرة عبدالعزيز وأحمد فؤاد سليم وألحان المهدي وبسنت صيام.. وغناء مي فاروق وأشعار محمد بهجت وألحان أحمد كيكار وديكور محمد الغرباوي.. وأزياء هالة الزغبي والاستعراضات للدكتور مجدي صابر والمخرج المنفذ علا فهمي .

ويشارك في الندوة، الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما ورئيس الرقابة على المصنفات، والناقدة ماجدة موريس، ومصطفى محرم الكاتب والسيناريست الكبير، وإذاعة عمر بطيشة والإعلامي جمال الشاعر، وتدير الندوة الدكتورة منى الحديدي أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى للإعلام.

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث لا يسمح بدخول المجلس دون ارتداء الكمامة، كما تبث الندوة "أون لاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيس بوك وقناتها على يوتيوب.