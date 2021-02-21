بلاغ جديد من صعيدي بالإسكندرية ضد تامر أمين: طعن فينا بهمجية

تقدمت المحامية ماجدة الهلباوي، وكيلة عن المواطن قطب عاطف، وهو أحد أبناء محافظة المنيا، ببلاغ لنيابة أول الرمل بالاسكندرية، ضد الإعلامي تامر أمين، بسبب ما جاء على لسانه في حلقة برنامجه الخميس الماضي، المذاع عبر شاشة النهار، التى هاجم فيها أهل الصعيد.

وقال المواطن فى بلاغه الذي حمل رقم 1246 لسنة 2021 إداري أول الرمل، إن «أمين» تحدث خلال حلقة برنامجه الخميس الماضي، مستعرضا أسباب الزيادة السكانية، ثم كانت الفاجعة بأن فوجئنا به يتحدث عن أهل الصعيد قائلا: «إن نسبة كبيرة من أهالي الريف والصعيد، ينجبون أطفالا لا ليلحقوهم بالمدارس والتعليم، بل لينفق الأبناء على والديهم، وأن أهل الصعيد يستعملوا أبناءهم بطريقة السخرة والعبودية لكسب المال، بمجرد أن يبلغ السادسة من عمره».

وأضاف قطب: «أن تامر أمين لم يكتف بما قال، لكنه تهجم على بنات الصعيد بطريقة همجية ومنافية للآداب والأخلاق، وتابع برنامجه بلهجة عامية: لو الأب خلف بنت مش هيغلب ومش هيدخلها المدرسة، هيشحنها على القاهرة عشان تشتغل خدامة».

وأكد مقدم البلاغ، أن أمين خالف كل الأعراف والتقاليد المهنية الإعلامية، والواجب الوطني الذي يؤديه، بأن يخوض فى أحاديثه ويطعن فى بنات ورجال الصعيد، الذين هم شرف وفخر وعزوة مصر، والذي انتمي له وافتخر به.

وتابع مقدم البلاغ، بقوله إن «أمين» تسبب في إحداث فتنة لأهل الصعيد، بأن يقذفهم ويصف أهلها وشبابها وبناتها بتلك الأوصاف البذيئة، التي هي بعيدة كل البعد عن أهل الصعيد، مخالفا بذلك قوانية المجلس الأعلى للإعلام والأعراف المهنية.

وطالب في ختام بلاغه، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد تامر أمين، وكل من تسول له نفسه التهكم والهجوم على رجال وطننا الغالي، ومن يتعدى بالقول عليهم.