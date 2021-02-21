«شباب الصعيد» يحتفل بختام دوري المراكز.. ويشيد بوقف برنامج «تامر أمين»

نظم ائتلاف شباب الصعيد في المنيا، حفل ختام دوري مراكز الشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومندي عكاشة، مدير عام المديرية بالمحافظة.

وكان ائتلاف شباب الصعيد، وجه الشكر لمؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابة المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامي تامر أمين، ووقف برنامجه وتحويله للتحقيق لإساءته لأهل الصعيد.

ورفض الائتلاف في وقت سابق ما قاله الإعلامي تامر أمين عن شباب وفتيات الصعيد، ووصفه للمرأة الصعيدية بالخادمة.

وأصدر الائتلاف بيانا ذكر فيه، أن هذه التصريحات تعكس نظرة طبقية، طالما رددها عدد من الشخصيات العامة والإعلامية، تجاه النواة الصلبة التي حمت مصر على مر العصور، وطالما عانت من التهميش في العصور السابقة ولم تئن أو تشتكي.

وأكد بيان الائتلاف، أن هذه التصريحات تتنافي تماما مع توجه الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه تنمية الصعيد والاهتمام بتحسين سبل المعيشة، كما تتنافي مع المبادرات القومية التي أعلن عنها الرئيس فيما يتعلق بمبادرة «حياة كريمة» وتطوير الريف المصري.

ويضم ائتلاف شباب الصعيد، محمود نصر، منسق عام محافظة المنيا، وإبراهيم عبد الحميد، منسق اللجنة، والدكتورة عبير كامل، والقائد عبد المجيد إبراهيم، المنسقين المساعدين للمحافظة، والمهندس عمرو عمران، من المكتب التنفيذي للائتلاف، والدكتورة مروة سراج، منسق عام المرأة، والدكتورة رحمة معوض، منسق عام مساعد لجنه التقييم والمتابعة، ومجموعة من شباب الائتلاف المتطوعين، ومنسقين وأعضاء اللجان المختلفة.