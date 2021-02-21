«تحديث الصناعة»: مبادرة «حياة كريمة» فرصة ذهبية لإعادة إحياء الصناعة

بدأ مركز تحديث الصناعة، تحركاته للمشاركة في مبادرة «حياة كريمة»، وعقد المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المهندس محمد عبدالكريم، ندوة تعريفية لفريق عمل المركز، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لاستعراض ملامح مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير القرى الأكثر فقرا في مختلف المحافظات، لتشمل 4209 قرى، بإجمالي 175 مركز على مستوى 20 محافظة.

وأكد المدير التنفيذي للمركز أن مبادرة «حياة كريمة»، تعد فرصة ذهبية لإعادة إحياء الصناعة من خلال تفضيل المنتج المحلي عبر توريد المستلزمات المطلوبة لتنفيذ المبادرة.

وناقش المهندس عبدالكريم خلال الندوة، توجهات وزارة التجارة والصناعة بمختلف هيئاتها، للمساهمة في المشروع القومي الذي يستهدف تحسين جودة الحياة لملايين المصريين في عدد كبير من القرى على مستوى محافظات مصر.

وأشار عبدالكريم، إلى أن الخطة التي يتم تنفيذها برعاية رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التجارة والصناعة، التي تستهدف تجميع الأماكن الحكومية في مكان موحد، لخدمة أهالي القرى، وإنشاء تجمعات صناعية صغيرة داخل كل وحدة محلية، تقوم على الموارد المتاحة بالقرية.

وتحدث عبدالكريم في بيان اليوم، عن الدور الذي سيقوم به المركز عبر فروعه الـ15 المتواجدة بالمحافظات المختلفة في البدء في حصر المصانع في الصناعات المختلفة، استعدادا للمشاركة بالمبادرة، ودراسة ما يمكن تقديمه من خدمات الدعم الفني المختلفة وتوفير العمالة الفنية.

وشدد عبدالكريم، على التوجه الرئاسي، بأن تكون جميع مكونات ومنتجات المشروع من الصناعة الوطنية، حيث سيعمل المركز على التواصل مع مختلف المصانع لتحديد حجم الطاقات الانتاجيه الحالية لحين تحديد الكميات المطلوبة، حيث إن هناك تواصل دائم مع مجموعات العمل المشكلة من كافة الوزارات الخاصه بهذا المشروع القومي الكبير والذي يعتبر داعم للصناعة الوطنية والاقتصاد القومي.