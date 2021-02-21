غدًا.. «الصحة» تطلق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» في 12 تخصصًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» اعتبارًا من غد الاثنين الموافق 22 فبراير وتستمر حتى 24 من الشهر نفسه، للكشف والعلاج مجانًا في بعض التخصصات الطبية.

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي المحافظات التي تنطلق بها القوافل، أماكن تواجدها بالمحافظات، والتخصصات المتاحة بها، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المحافظات التي تنطلق بها القوافل الطبية اليوم التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»

ـ شركة 55 مركز الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد.

ـ كشوك عميرة، مركز مطروح، بمحافظة مطروح.

ـ أم الحويطات، مركز سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة

تتيح القوافل الكشف على المواطنين في 12 تخصصًا وهي:ـ العظام.

ـ الجراحة.

ـ الرمد.

ـ الأسنان

ـ نساء وولادة.

ـ خدمات تنظيم الأسرة.

ـ الباطنة.

ـ خدمات الأشعة والتحاليل.

ـ القلب.

ـ الأطفال

ـ الأنف.

ـ الجلدية.

وأضافت وزارة الصحة، أنَّ القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة، توفر صيدلية بها كل الأدوية.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، في بيان، إن عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية المجانية التي قدمتها القوافل الطبية، بلغ مليونًا و77 ألفًا و19 مواطنُا خلال عام 2020.

جدير بالذكر أنَّ القوافل الطبية تلك تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، سابقا أنّ قوافل مبادرة حياة كريمة الطبية، جرى تنفيذها بمشاركة 550 عيادة، فضلاً عن إجراء 10 آلاف و825 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 15 ألفا و923 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وتحويل 926 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.