أسامة ربيع: السيسي يحب الاطمئنان على قناة السويس بشكل دوري

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحب دائما الاطمئنان على قناة السويس بشكل دوري، من خلال الاتصال التليفوني أو المقابلة الشخصية، واقترح اليوم الرئيس أثناء لقائه بمسئولين بقناة السويس، إنشاء مركز عالمي للخدمات البحرية المتكاملة بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

إنشاء مركز عالمي للخدمات البحرية المتكاملة يزيد عائد قناة السويس

وأضاف «ربيع» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن العام الماضي 2019 مر في قناة السويس 18 ألف و800 سفينة لم يتم تحصيل منهم سوى رسوم العبور فقط ولكن إذا تم إنشاء مركز عالمي للخدمات البحرية المتكاملة سيتم تقديم عدة خدمات من بينها تموين السفن وإمدادها بالوقود والمياه والطعام وإصلاح السفن عن طريق الترسانات البحرية لقناة السويس وهذا سيزيد من عائد قناة السويس.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: عند تطبيق كل هذه الأمور ستصبح منطقة قناة السويس أكثر جذبا وكذلك خدمة مناطق شرق بورسعيد والسخنة، وإحنا اتاخرنا كتير عن تنفيذ ده اللي هيضيف من 15% إلى 20% من قيمة الدخل الحالي في بداية الأمر.

خطة مرنة في قناة السويس لتحصيل عائدات

وواصل رئيس هيئة قناة السويس: في بداية كل عام يتم الإعلان عن رسوم قناة السويس وكان هناك تخطيط من أكتوبر 2019 لزيادة الرسوم بنسبة 5% ولكن مع ظهور جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 تم تخفيض الرسوم كشكل من أشكال المرونة للتعامل مع الجائحة بسبب تأثر حركة التجارة العالمية والنقل البحري وهذا بعد العودة إلى إدارة البحوث والتخطيط وإدارة التحركات لذا تم تقديم تخفيضات بقيمة 17.5% للسفن القادمة من الساحل الغربي الأوروبي وكذلك للساحل الشرقي الأمريكي بنسبة تصل إلى 75% وهذا ثبت عدد السفن التي تمر خلال نفس العام بنسبة متقاربة جدا من العام الذي سبقه في ظل خسائر قنوات أخرى لم تكن مرنة مثل قنوات السويس وهذا خسرها نسب تتراوح ما بين 30% إلى 40%.

930 مليون دولار عائدات قناة السويس

واستطرد «ربيع»: السياسات التسويقية المرنة في عام 2020 قناة السويس ساعدت في إفادة 4087 سفينة وإيرادات 930 مليون دولار لم تكن لتأتي دون التخفيضات المنفذة مع مرور 23 سفينة لأول مرة بسبب التخفيضات المطبقة.. الحمد لله إحنا خارج المنافسة ولما طبقنا تخفيضات لسفن الساحل الأمريكي بنسبة من 45% إلى 75% التي كانت تحمل الغاز المسال وكانت تمر من قناة بنما ثم رأس الرجاء الصالح دون المرور بقناة السويس.. إحنا بقى في سنة 2020 عدى في السنة كلها 51 سفينة لكن من يناير لحد دلوقتي في 21 فبراير عدى 67 سفينة.