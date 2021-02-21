ننشر النتائج الكاملة لانتخابات نقابة محامي القاهرة الجديدة الفرعية

أصدرت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، برئاسة المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بيان بنتائج جولة الإعادة لانتخابات نقابة القاهرة الجديدة الفرعية الجديدة، التي عقدت اليوم الأحد.

وقالت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين، في بيانها: الحمد لله الذي وفقنا لإجراء انتخابات شفافة نزيهة، شهد لها القاصي والداني، أرضت نفوس جميع المحامين، وحققت طموحاتهم، فكما بدأناها أنهيناها حيث أجرينا اليوم الأحد الموافق 21/2/2021 انتخابات الإعادة لنقابة القاهرة الجديدة الفرعية فجاءت نتيجتها على النحو الآتي:

وأكدت أن عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة، بلغ 12358عضوًا، وبلغ عدد الحضور 3340 ناخبًا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية عن فوز أحمد السيد عبدالوهاب حسين مهنا نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات، وعددها 1711 صوتًا.

وفوز محمد محمود إسماعيل منطاوي عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات، وعددها 1730 صوتًا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- طارق إبراهيم محمد خيري 1270 صوتًا.

2- عبدالسميع محمد شعيب عبدالعال 1193 صوتًا.

3- محمد أبو الغيط إسماعيل 1110 صوتًا.

4- محمود سيد زكي السيد 1082 صوتًا.

5- النميري محمود مكي سلطان 1045 صوتًا.

6- محمد أحمد شعيب محمود 988 صوتًا.

7- تامر طه عبد المقصود أحمد 832 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1703 عضوًا.

واللجنة في ختام أعمالها، تكرر وتجدد شكرها لكل الجهات والأجهزة القائمة على أمر الانتخابات.

وتخص بالشكر، جموع المحامين لحرصهم الشديد على إنجاح هذه الانتخابات، وظهورهم بمظهر حضاري مشرف يليق بنقابتهم.

كما تتوجه بعظيم الشكر والتقدير للجنة المشرفة على العملية الانتخابية، وتخص منها الأساتذة:

1- مجدي سخي.

2- حسين الجمال.

3- صلاح سليمان.

4- فاطمة الزهراء غنيم.