بدء التصويت في انتخابات نقابة المحامين في الإسكندرية

بدأت عملية التصويت في انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية، اليوم الاثنين، والتي تجري على مقعد النقيب ومقعد للشباب و١٤مقعد بمجلس النقابة عن المحاكم الجزئية .

وتأتي الانتخابات كأول انتخابات تجري بعد قرار الجمعية العمومية بالدمج لنقابتي شرق وغرب التي سبق تقسيمها في عهد النقيب السابق للمحامين سامح عاشور.

وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي من هيئة قضايا الدولة، ويتنافس علي مقعد نقيب المحامين 4 مرشحين أبرزهم عبد الحليم علام، نقيب المحامين الأسبق في الإسكندرية، و3 مرشحين آخرين.

ويخوض 56 مرشحًا الانتخابات لمجلس النقابة عن المحاكم الجزئية المختلفة للفوز بـ14 مقعدا بعدد المحاكم الجزئية في المدينة، وتحسم النتيجة من الجولة الأولى لمن حصل على 3 آلاف صوت طبقا للائحه النقابة.

وكثف المرشحون الدعايا الانتخابية في محاولة لكسب كل مرشح مقعد نقيب المحامين والتأثير علي الناخبين من جموع المحامين في الإسكندرية.

وتوافد المحامون أعضاء الجمعية العمومية علي مقرات الاقتراع موزعه بمحاكم المدينة ومقرات النقابة الفرعية بالإسكندرية، ومن لهم حق التصويت 23 الف محام بشرق وغرب المدينة.

فيما شهدت اللجان الانتخابية حالة من الهدوء وسط إقبال ضعيف في الساعات الأولى من عملية التصويت.