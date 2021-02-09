«قضايا الدولة» تعلن نتيجة انتخابات 16 نقابة فرعية لـ«المحامين»

أعلنت اللجنة المشكلة من هيئة قضايا الدولة، برئاسة عبدالناصر أبوالعزم عيسى، للإشراف على انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات فرعيات نقابة المحامين بتاريخ 8/2/2021 بـ16 نقابة فرعية جاءت كالآتي:

شمال القاهرة، جنوب القاهرة، حلوان، شمال القليوبية، جنوب القليوبية، المنوفية، شمال الشرقية، جنوب الشرقية، شمال الدقهلية، جنوب الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، الإسكندرية، شمال البحيرة، جنوب البحيرة، ومرسى مطروح، وأعلنت اللجنة الآتي:

أولًا: اكتمال النصاب القانوني لـ14 نقابة فرعية وإجراء عملية الفرز وإعلان النتائج كالآتي:

نقابة شمال القاهرة

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة 23586 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3199 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني اكتمل.

وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة، فوز عمرو محيي الدين محمود سالم نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 823 صوتًا، وفوز محمد سيد سيد أحمد هيبه عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1164 صوتًا، كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- أبوالعلا عبده مكي 1877 صوتًا.

2- نادر نوري مصطفى عبيد 1719 صوتًا.

3- محمد سيد أبو الوفا حسانين 1344 صوتًا.

4- أحمد مرشدي محمد مرشدي 1142 صوتًا.

5- طارق محمد محمود بخيت 1124 صوتًا.

6- ولاء مصطفى أحمد أحمد 1071 صوتًا.

7- الحسيني أحمد أبو دوح محمود 967 صوتًا.

8- وليد محمد محمد السيد 944 صوتًا.

9- هيثم مجدي أحمد عبد العاطي 939 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1573 عضوا.

نقابة شمال القليوبية الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة 5368 عضوا، وبلغ عدد الحضور 2365 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل، وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة، عن فوز مجدي عبدالقادر إبراهيم حسين المهدي نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 674 صوتًا، فوز عمرو محمد الحسيني أحمد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 970 صوتًا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- مصطفى السعداوي محمد السعداوي 1187 صوتًا.

2- عماد سمير شندي محمد 1116 صوتًا.

3- سعيد محمد عبد العزيز قنديل 1060 صوتًا.

4- منصور محمد الجيوشي 1040 صوتًا.

5- محمد كامل محمد سالم 913 صوتًا.

6- ناصر فؤاد عبده الوكيل 895 صوتًا.

7- الهادي عطية السيد البطاوي 891 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1185 عضوا.

نقابة جنوب القليوبية الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة 8070 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3004 ناخبين، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل، وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة، فوز مجدي سيد حافظ محمد نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1489 صوتًا، وفوز عبدالله سيد عبدالله حسن عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 644 صوتًا، كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- أيمن طه عبد المنعم طه 1619 صوتًا.

2- أشرف عبد الغني بيومي علي 1275 صوتًا.

3- أحمد عفيفي مصطفى السمين 1150 صوتًا.

4- محمد أحمد جمعة سالم 1147 صوتًا.

5- سامح مريت عياد يوسف 1092 صوتًا.

6- حامد أحمد حامد محمود 1075 صوتًا.

7- محمود محمد عاطف محمد 949 صوتًا.

بينما وافق على الميزانية 1838 عضوا.

نقابة المنوفية الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة 8138 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3910 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل، وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة، فوز ماهر سعيد أحمد حمودة نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1000 صوت، فوز تامر يحي عبد الحميد سعد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1388 صوتًا، كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- خالد عبد المعتمد محمد غنيم 2140 صوتًا.

2- محمد حسين عبد الحميد علام 2087 صوتًا.

3- محمود السيد محمود علي أبو سيار 2019 صوتًا.

4- هيثم محمد عبدالعظيم سلطان 1809 صوتًا.

5- مدحت محمد رأفت عبدالعظيم فايد 1696 صوتًا.

6- محمد حسن محمد شماتة 1694 صوتًا.

7- عبد الله عنتر عبد الله باشا 1632 صوتًا.

8- كامل فتحي السيد البعثي 1500 صوت.

9- عربي السيد إبراهيم الطباخ 1325 صوتًا.

10- جمال عبد الرازق مصطفى موسى 1139 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 2512 عضوا.

نقابة شمال الشرقية الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة 6047 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3076 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني اكتمل، وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز مصطفى زكي مصطفى نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1028 صوتًا، وفوز أحمد حلمي عبد العظيم بغدادي عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 923 صوتًا، كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- زكريا مصطفى السيد محمد 2487 صوتًا.

2- محمد إبراهيم علي عيسى 1647 صوتًا.

3- محمد عبد الباقي عبد الحليم 1627 صوتًا.

4- أحمد السيد أحمد حسن 1495 صوتًا.

5- أحمد يوسف محمود أحمد 1343 صوتًا.

6- محمدي السيد مسعد خليل 1319 صوتًا.

7- عزام محمد رمضان محمد 1301 صوتًا.

8- أحمد محمد عبد الحميد مهدي 1070 صوتًا.

9- السيد عثمان حجاج عبد الهادي 883 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1952 عضوا.

نقابة جنوب الشرقية الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 9237 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3335 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل، وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز عادل السيد الأنور محمد عفيفي نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1794 صوتًا، وفوز محمود علي مصطفى محمد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 646 صوتًا، كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- شوكت متولي برعي 1488 صوتًا.

2- جمال محمد عطوة عنان 1337 صوتًا.

3- جمال عبد العاطي محمد عفيفي 1274 صوتًا.

4- أحمد السيد خضري محمد 1172 صوتًا.

5- عبدالله السيد مصطفى مصطفى 822 صوتًا.

6- محمد حمزة مهدي أحمد 794 صوتًا.

7- أحمد محمود أحمد محمد 779 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1956 عضوا.

نقابة شمال الدقهلية الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 4080 عضوا، وبلغ عدد الحضور 2507 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل، وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز محمد جابر عوض الصياد نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 727 صوتًا، وفوز محمد رشاد علي أحمد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 490 صوتًا، كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- رياض محمود رياض نمير 1259 صوتًا.

2- إسلام خيري فؤاد محمد حسن 1164 صوتًا.

3- طارق محمد المغازي محمد 1021 صوتًا.

4- أحمد فتحي عبدالعزيز محمد 970 صوتًا.

5- أحمد منصور أحمد مصطفى 949 صوتًا.

6- نبيل محمود عبد الكريم عبد الرازق 876 صوتًا.

7- عصام محمد محمود محمد 524 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1803 عضوا.

نقابة جنوب الدقهلية الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 9336 عضوا، وبلغ عدد الحضور 4216 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل، وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز محمد طه الغمري العطار نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1118 صوتًا، وفوز جمال عبدالناصر المحمدي عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1440 صوتًا، كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- أحمد محمد صبري موافي 2411 صوتًا.

2- إبراهيم فؤاد أحمد وادي 1991 صوتًا.

3- أحمد طلعت إبراهيم 1846 صوتًا.

4- حاتم شوقي عيطة 1841 صوتًا.

5- محمد عبد الستار محمد 1732 صوتًا.

6- عمرو محمد عبد العزيز 1727 صوتًا.

7- يسري رمضان الشربيني 1683 صوتًا.

8- محسن محمود السيد يوسف 1463 صوتًا.

9- أحمد منصور حامد العساسي 1399 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 2706 عضوا.

نقابة دمياط الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 3712 عضوا، وبلغ عدد الحضور 2536 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل، وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز ياسر عبدالفتاح عبده أبوهندية نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1066 صوتًا، وفوز محمد صلاح عبدالحق شرف الدين عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 863 صوتًا، كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- المتولي سراج الدين المتولي 1157 صوتًا.

2- هاني محمد فهمي علي المشد 997 صوتًا.

3- علاء صبري فهيم بشتو 888 صوتًا.

4- عادل مسعد حسن الغنام 813 صوتًا.

5- السيد عثمان محمد شبارة 803 صوتًا.

6- أنو السادات إبراهيم ريحان 672 صوتًا.

7- عمار نصر طه القبرصلي 634 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1372 عضوا.

نقابة كفر الشيخ الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 6672 عضوا، وبلغ عدد الحضور 4175 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل، وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز فراج فتوح السيد زعفان نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1496 صوتًا، وفوز أحمد مبروك أحمد سبوخ عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1096 صوتًا، كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- علي محمد علي عبد القادر 2253 صوتًا.

2- خالد محمد المتولي غالي 2119 صوتًا.

3- إبراهيم فتوح عبد الله الحصاوي 1937 صوتًا.

4- عيد عزمي يوسف الخطيب 1850 صوتًا.

5- سعيد محمد إبراهيم العبسي 1858 صوتًا.

6- سامي ممدوح ندا الغنام 1635 صوتًا.

7- حمدان العمدة عبد الونيس صقر 1603 صوتًا.

8- شوقي السيد عبد الحميد الحمراوي 1425 صوتًا.

9- أحمد السيد يوسف جاب الله 1251 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 2497 عضوا.

نقابة الإسكندرية الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 23127 عضوا، وبلغ عدد الحضور 5764 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل، وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز عبدالحليم علام عبدالحليم نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 4265 صوتًا، وفوز أحمد السيد عبد الهادي عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 3405 صوتًا، كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- محمد محمد محمد علي الدمياطي 3275 صوتًا.

2- سالم عبد المولى خليل 3158 صوتًا.

3- غريب السيد رزق 3129 صوتًا.

4- علي بيومي علي حازم 3101 صوتًا.

5- أشرف عبد المعطي محمد 3098 صوتًا.

6- محمد إبراهيم محمد 3012 صوتًا.

7- محمد يوسف أبو صمادة 2721 صوتًا.

8- ممدوح اسباق محمد 2715 صوتًا.

9- ناصر عبد السميع حسن 2708 صوتًا.

10- السيد علي السيد 2702 صوتًا.

11- جمال محمد محمد خضر 2231 صوتًا.

12- خالد محمد عطا الله 2221 صوتًا.

13- عاصم حسن محمد 2210 صوتًا.

14- عصام عادل علي 1896 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 3108 أعضاء.

نقابة شمال البحيرة الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 6945 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3757 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل، وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز عبدالمنعم محمد السعيد عودة نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 2808 صوتًا، وفوز أحمد السيد زكريا سويدان عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1236 صوتًا، كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- تامر محمد عبد العليم محمد 3184 صوتًا.

2- الهيثم تيسير محمود عثمان 3151 صوتًا.

3- أشرف محمد محمد حلقها 1992 صوتًا.

4- زكريا السيد زكي خلف الله 1830 صوتًا.

5- محمود محمد محمد الشاذلي 1810 صوتًا.

6- رامي أحمد حسن الحديني 1781 صوتًا.

7- عبد الحليم يوسف عبد الحليم يوسف 1703 صوتًا.

8- جابر محمد رفاعي السيد 1646 صوتًا.

9- نادر مساعد هيبه 1411 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1980 عضوا.

نقابة جنوب البحيرة الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 4869 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3136 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني اكتمل، وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز علاء إبراهيم سعد خليل النحاس نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1846 صوتًا، وفوز محمود سعد منصور نصر عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1319 صوتًا، كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- هاني محمد محسن 1460 صوتًا.

2- أمير محمد السيد عبد الله 1443 صوتًا.

3- حمدي عبد الهادي محمد 1322 صوتًا.

4- حمدي محمد محمود جمعة 1180 صوتًا.

5- يوسف فتحي مهداوي 1171 صوتًا.

6- عمرو عبد الحميد محمد أمين 1140 صوتًا.

7- محمود أحمد محمد شبيب 1041 صوتًا.

بينما وافق على الميزانية 1327 عضوا.

نقابة مرسى مطروح الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 773 عضوا، وبلغ عدد الحضور 600 ناخب، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل، وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز عادل علي السعيد عبدالحميد نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 274 صوتًا، وفوز هاني عامر عطية عوض عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 209 صوتًا، كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- حامد عبد الفتاح صافي عيسى 387 صوتًا.

2- صالح عطية بشير عبد السلام 354 صوتًا.

3- معتز عبد المنعم سالم إبراهيم 321 صوتًا.

4- هيبه عبد الرواف موسى عبد الكافي 321 صوتًا.

5- ناجي هلال إسماعيل عبد الكريم 320 صوتًا.

6- محمد السيد أحمد المرسي 279 صوتًا.

7- رمضان محمود محمد خليفة 260 صوتًا.

بينما وافق على الميزانية 427 عضوا.

ثانيًا: لم يكتمل النصاب القانوني لإجراء عملية الفرز وإعلان النتائج في نقابتي جنوب القاهرة، وحلوان.

وطبقًا للمادتين 124 و151 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 يلزم لصحة اجتماع الجمعية العمومية الأولى حضور ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضوًا أيهما أقل.

وكان الثابت من إخطارات المستشارين رؤساء اللجان العامة لهاتين النقابتين الفرعيتين أنّ عدد الذين حضروا وأدلوا بأصواتهم يقل عن ثلث الجمعية العمومية وكذا عن 3 آلاف صوت، ومن ثم قررت اللجنة تأجيل اجتماع الجمعية طبقًا لقرار اللجنة المشرفة إلى يوم 15/2/2021.

ثالثًا: تم إرجاء انتخابات نقابتي طنطا والمحلة الكبرى نتيجة لصدور حكمين من محكمة القضاء الإداري بشأنهما، وجرى إرجاء انتخابات نقابة القاهرة الجديدة لتعذر إيجاد مكان لمقار انعقادها مع انتخابات نقابة طنطا إلى 14 فبراير الحالي.