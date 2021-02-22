جنح الشيخ زايد تصدر حكمها على «وزيري» مدير أعمال هيفاء وهبي.. اليوم

تُصدر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الاثنين، حكمها على محمد وزيري، مدير أعمال المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، في القضية التي يواجه فيها اتهاما بالنصب عليها والاستيلاء على أموالها.

ونظرت المحكمة القضية فى عدة جلسات استمعت خلالها لمرافعة دفاع «وزيري»، الذي طلب البراءة لموكله، كما استمعت لمرافعة النيابة العامة في الدعوى.

التحقيقات

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية، واستمعت لأقوال هيفاء، التي شرحت تفاصيل معرفتها بـ«وزيري»، قائلة إنها قابلته في عام 2016 للعمل على ألبوم غنائي خاص بها، قبل أن تعينه في فبراير 2017 مديرا لأعمالها بموجب اتفاق شفوي، خلال تصويرها مسلسل «الحرباية» الذي لعبت بطولته، مؤكدة أنها كانت تحرر له توكيلات خاصة بالإدارة منذ ذلك الوقت، لتمكينه من التوقيع بدلا منها على العقود، واستلام المبالغ الخاصة بها، مقابل حصوله على 10% من أجرها عن كل حفل.

إتهام وزيري

واتهمت هيفاء مدير أعمالها السابق، بالاستيلاء على 44 مليونا و290 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2 مليون و127 ألف دولار، وهي مبالغ سلمتها له لشراء وحدات عقارية، فضلا عن مبلغ 8.5 مليون جنيه، قيمة وحدة تحصّل عليها من منتج سينمائي لصالحها لكنه استولى عليها لنفسه، وفقا لأقوالها، بالإضافة إلى قيمة تعاقدات أعمال فنية وحفلات.

16 جيجا

كما تسلمت النيابة العامة من المطربة اللبنانية، فلاش ميموري سعتها 16 جيجا، تحتوي على 20 مقطعاً صوتيا تتضمن تسجيلات لمحادثات تجمعها بـ«وزيري»، خلال مواقف مختلفة، معللة قيامها بالتسجيل لضمان حقوقها وإثبات وجود علاقة عمل بينهما، واستلامه مبالغ مالية لشراء وحدات عقارية لصالحها بغرض استثمار أموالها.

وأمرت النيابة العامة، العام الماضي، بحبس محمد وزيري لمدة 4 أيام بتهمة النصب، بينما جدد قاضي المعارضات حبسه خلال عدة جلسات مثُل خلالها أمامه، قبل أن تحيله النيابة للمحاكمة الجنائية، والتى تصدر حكمها اليوم.