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قاضي المعارضات يجدد حبس محمد وزيري 15 يوما

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هيثم البرعى
01:49 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
محمد وزيري مع هيفاء وهبي

محمد وزيري مع هيفاء وهبي

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشيخ زايد، اليوم، حبس محمد وزيري لمدة 15 يوما، على ذمة القضية التي يواجه فيها اتهامات بالنصب على المطربة هيفاء وهبي.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس "وزيري" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يجدد قاضي المعارضات حبسه قبل أيام، ومثُل اليوم مجددا، وصدر بحقه القرار المتقدم.

واتهمت هيفاء وهبي، محمد وزيري، باستيلائه على أملاكها والأموال الخاصة بها وحذرت الجميع من التعامل معه.

ومن جهته، نفى محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، ما تردد عن استيلائه على أملاك وأموال الفنانة هيفاء وهبي، وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "أنا نفسي يطلع مستند واحد عن كل الاتهامات دي".

وأضاف: "النيابة طلبت مني فواتير الحاجة من جوا البيت وطلعت الفواتير من 2017 وباسمي"، نافيًا أن تكون هيفاء وهبي أعطته أموالا لشراء هذه الأشياء.

وأرجع وزيري، الاتهامات بسبب الخلاف بينه وبين هيفاء وهبي، مؤكدا أنّ اتهامها له بسرقتها كان لـ"أسباب شخصية"، مضيفًا: "هيفاء بدأت بالفلوس وبعدين بالعقارات وبعدين بالفيلم وبتقول في الفيلم أنها مخدتش أجرها، وفي حجم المخاطر اللي أنا فيها لأن آخر فيلم لهيفاء كان سنة 2014، واتوقف وكانت مخاطرة كبيرة".

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