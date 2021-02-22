منها جواز السفر والبطاقة.. مستندات حكومية تستخرج في أقل من 24 ساعة

منذ الربع الأخير من العام الماضي، وتتخذ الحكومة المصرية نهجا جديدا؛ إذ يعتمد على التكنولوجيا، فأصبح بإمكان المواطن استخراج المستندات الرسمية، خلال أقل من 24 ساعة، بعد أن كانت تستغرق أسبوعين، وفي بعض الأحيان أشهر.

تستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أهم المستندات والأوراق الرسمية التي يمكن استخراجها من السجل المدني، ومصلحة الجوازات من خلال وزارة الداخلية بشكل عاجل.

خدمات وزارة الداخلية «عاجل»

في الربع الأخير من العام الماضي، أصدرت وزارة الداخلية خدمة «عاجل»، وهي تتيح للأشخاص الذين يقومون باستخراج مستندات رسمية تابعة لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وإسراع الإجراءات بحيث تستخرج في وقت أسرع وهي كالآتي:

بطاقة الرقم القومي

وتيسيرا على المواطنين، يقدم السجل المدني إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي خلال ساعات، من خلال شراء استمارة VIP، وهي مرتفعة السعر قليلا؛ إذ يصل سعرها إلى 170 جنيها للاستمارة، ويمكن الحصول على البطاقة خلال أقل من 3 ساعات.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

- استمارة الحصول على بطاقة الرقم القومي (سواء العادية 45 جنيهًا، المستعجلة 120 جنيهًا، الـ VIP 170 جنيهًا)

- بطاقة تحقيق شخصية / جواز سفر لإثبات شخصية المواطن.

- صورة شهادة ميلاد إلكترونية (ضوئية)

- وثيقة الزواج أو البطاقة العائلية بالنسبة للزوجات فقط.

- اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.

- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي، «يطلع الموظف على الأصلي»، لإثبات المؤهل الدراسي.

- في حالة طلب تغيير محل الإقامة، فيجب أن يكون بموجب عقد موثق في الشهر العقاري، أو إيصال غاز أو تليفون.

جواز السفر

يمن استخراج وتجديد جواز السفر العادي «أول مرة، بدل سابق، بدل ممتلئ»، خلال 24 ساعة، من خلال نفس الإجراءات المتبعة عند استخراج الجواز العادي فقط سيتم إضافة قيمة العاجل.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر:

- بطاقة الرقم القومى سارية.

- يتعين تقديم بطاقة الرقم القومى اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفى بشهادة الميلاد المميكنة.

- عدد 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.

- المؤهل الدراسى فى حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي.

- شهادة قيد دراسى معتمدة بالنسبة للطلبة والطالبات.

- جواز السفر السابق في حالة التجديد.

- مستند إثبات الحاله الاجتماعية بالنسبة للإناث.

ـ استخراج مصدرات إدارة الهجرة والجنسية «إخطارات التجنيد، إخطارات الأحوال المدنية، الإخطارات الشخصية، توثيقات الخارجية، شهادات إثبات الجنسية، طلبات الهجرة»، خلال 24 ساعة.

ـ تنفيذ تجديد إقامات الأجانب في الحالات التي لا تستلزم إجراءات قانونية أخرى في يومها، أو خلال أقل من 24 ساعة.