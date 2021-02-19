خطوات استخراج بطاقة تموين جديدة للأسر غير المقيدة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم استخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة للأسر غير المقيدة تموينيا، وذلك بعد الاعتماد الرسمي من وزارة التموين.

يتقدم المواطن لمكتب التموين التابع له بتحرير النموذج الخاص باستخراج بطاقة جديدة طبقا للقرار 84 لسنة 2009 مرفق به المستندات الآتية:

- صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة

- صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين

- المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية طبقا للقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009

1- يقوم مكتب التموين بفحص المستندات والدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين وذلك لضمان عدم إصدار أي بطاقات مكررة.

2- يقوم مكتب التموين بإرسال النموذج بعد الاعتماد إلى مركز الخدمة وتسليمه من خلال سركي تسليمات.

3- يقوم مركز الخدمة بإدخال بيانات البطاقة التموينية جديدة للمواطن على النظام بناء على البيانات المدرجة فى استمارة الخدمة المعتمدة من مكتب التموين و المديرية.

4- تقوم الشركة المنفذة بطباعة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السري خلال أسبوعين وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين مرفقا بها تقرير مفصل به جميع بيانات البطاقة وكافة المستندات و يتم كذلك إرسال بطاقة الرقم السري إلى مركز الخدمة.

5- يقوم المواطن باستلام البطاقة الجديدة من مكتب التموين بعد التأكد من جميع بياناته من التقرير المفصل الذي يحتوي على ( اسم صاحب البطاقة / الرقم القومي / عدد المستفيدين/ تاريخ الاستلام بعد التوقيع / اسم البدال التمويني).

6- يتوجه المواطن إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة وذلك بعد اطلاع الموظف المختص على البطاقة الذكية و إثبات الشخصية للمستلم .

7- يقوم المواطن بصرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية الجديدة اعتبار من الشهر التالي لاستلامها.