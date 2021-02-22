الصيادلة: اكتشفنا مصنع «بير سلم» ينتج أدوية من بودرة الرخام

قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن جميع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الخاصة ببيع الأدوية عن طريق الإنترنت هي مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون حماية المستهلك، فهذه الأدوية تضر بصورة مباشرة المواطن، وصفحات مواقع التواصل تعمل على زيادة مبيعاتها من خلال التخفضيات.

عضو مجلس نقابة الصيادلة: الأدوية لها طريقة محددة في التخزين

وأوضح « عطا الله»، أن الأدوية لها طريقة محددة في التخزين، وهناك بعض الأدوية تحفظ في درجة حرارة منخفضة وتخزن بالثلاجات، وجميع الأدوية لابد أن تكون بعيدة عن أشعة الشمس، كاشفا عن أنه حال عثور لجنة التفتيش الصيدلي لإحدى الصيدليات على عبوات بدون فاتورة شراء يعامل هذا الدواء على أنه مغشوش.

الدواء بدون فاتورة شراء يعتبر مجهول المصدر

وأشار عضو مجلس نقابة الصيادلة، إلى أن الدواء الذي يكون بدون فاتورة شراء يعتبر مجهول المصدر، كما أن وزارة الصحة والسكان اكتشفت مصنع أدوية «بير سلم»، يصنع الأدوية من بودرة الرخام، فتاريخ عبوة الأدوية ليس فقط يؤكد على أن العبوة قابلة للاستخدام، إذ أنه يرتبط بطرق التخزين الجيدة.

جميع الأدوية لها سعر موحد طبقا للقانون

وأضاف «عطا الله»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، على شاشة «القاهرة والناس»، أن جميع الأدوية لها سعر موحد طبقًا للقانون، كما أن الأدوية تصل للصيدليات من خلال مصانع وشركات الأدوية وشركات التوزيع المسجلة من وزارة الصحة والسكان.