انسحاب الميليشيات من ميدان الشهداء بطرابلس بعد ترويع الليبيين

انسحبت الميليشيات من ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية «طرابلس»، بعد ترويع الليبيين، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وكانت مسلحون قادمون من مدينة الزاوية، مدعومون بعناصر إرهابية تابعة لمجلسي شوري بنغازي ودرنة بقيادة فرج شكو، سيطروا على ميدان الشهداء بطرابلس، وأطلقوا النار عشوائيا، وفقا لما ذكرته بوابة الوسط الليبية.

وقالت مصادر خاصة، إن العناصر المسلحة اقتحمت أيضا مقرات وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا في جنزور، في تطور جديد نحو توتر الأجواء، بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة الليبية.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، أكدت في وقت سابق، سلامة المفوض بالوزارة فتحي باشاغا، وعدم تعرضه لأي أذى، بعدما أطلقت النيران عليه بمنطقة «جنزور»، غرب طرابلس، عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، في أثناء عودته إلى مقر إقامته.