إعادة فتح طريق «كفر شكر - بنها» بعد انقلاب سيارة محملة بالأخشاب

نجحت أجهزة الأمن بالتنسيق مع الإدارة العامه لمرور القليوبية، في إعادة فتح طريق «كفر شكر – بنها»، إثر إنقلاب سيارة نقل بمقطورة على جانب الطريق بحمولتها من الأخشاب، بسبب السرعة، دون أي إصابات بشرية، أمام قرية جمجرة.

ورفعت حمولة الأخشاب والسيارة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المهندس الفني للكشف عن صلاحية السيارة، وبيان ملابسات الحادث، والتحفظ على السيارة، وطلب تحريات المباحث.

وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامه لمرور القليوبية، يفيد انقلاب سيارة نقل بمقطورة محمله بالأخشاب على جانب طريق «كفر شكر – بنها».

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، ومجلس مدينة كفر شكر، وتبين انقلاب السيارة على جانب الطريق؛ إذ أثر الحادث بشكل جزئي على سير السيارات، ورفعت الحمولة والسيارة، وأعيد فتح الطريق مرة أخرى، ولم تقع أي خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.