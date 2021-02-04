تصادم أتوبيس وسيارتين على «زراعي القليوبية» لسوء الطقس

تسبب سوء الأحوال الجوية وتجمع الأمطار على الطريق الزراعي في تصادم أتوبيس وسيارتين على الطريق الزراعي عند كوبري طوخن، ما أسفرعن إصابة شخص واحد، نقل إلى مستشفى بنها الجامعي، كما توقفت الحركة المرورية بالطريق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي، وانتقل رجال المرور وتبين تصادم أتوبيس وسيارتين أعلى الطريق الزراعي عند كوبري طوخ بسبب سوء الأحوال الجوية، وتراكم الأمطار على الطريق والسرعة الزائدة.

ونقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعي، وأزيل أسباب الحادث، ومن ثم فتح الطريق من جديد.

وشهدت قرية شبلنجة، التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، واقعة مصرع ماشية لأحد المواطنين بالقرية، إثر تعرضها لصعق كهربائى بعمود إنارة، بإحدى شوارع القرية بسب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، وجرى إخطار الأجهزة التنفيذية لإتخاذ اللازم.

وطالب الأهالي اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ومسؤولي مجلس مدينة بنها، بضرورة تغطية الأعمدة الكهربائية، بمواد عازالة تمنع وصول المياه إليها خاصة بفصل الشتاء

وأشار الأهالي، إن ذلك يقلل خطر إصابة الأطفال ومواطني القرية للخطر، عند ملامستهم لتلك الأعمدة الكهربائية، علاوة على حماية الماشية وعدم تكرار مثل تلك الواقعة.

كانت محافظة القليوبية شهدت موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة علي انحاء مختلفة بالمحافظة ورفعت المحافظة حالة التأهب على مستوى المحافظة في كافة القطاعات وشركة مياه المحافظة، وانتشرت سيارات شفط مياه الأمطار، فيما شهدت بعض المناطق موجة الصقيع وهبوب الرياح بشكل مفاجئ.

وشدد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها بشبكات المجاري المائية والتأكد من جاهزية المعدات مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق مشددًا على أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أية تداعيات.