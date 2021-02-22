فيديو وصور.. مصرع 7 أشخاص جراء تحطم طائرة عسكرية شرق المكسيك

لقي 7 أشخاص على الأقل، مصرعهم أمس الأحد، جراء تحطم طائرة ركاب عسكرية، تابعة للقوات الجوية المكسيكية، شرق البلاد.

وقالت مصادر في الشرطة المكسيكية، إن طائرة من نوع «ليرجيت» Learjet تحطمت قرب مدينة «هالابا»، في ولاية فيراكروز، الواقعة في الجزء الشرقي من البلاد.

وأشارت المصادر المكسيكية، إلى أنه كان على متن الطائرة 7 أشخاص تابعين لطاقمها، ولقوا مصرعهم جميعا، بينهم القائد والطيار الثاني، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

https://twitter.com/i/status/1363565652187832320

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الطائرة اشتعلت عند هبوطها وخرجت من المدرج في مطار «إل-لينسيرو»، فيما هرعت وحدات من الجيش المكسيكي وخدمات الإسعاف إلى موقع الحادث.

AHORA: Siete personas murieron en un accidente aéreo en el Aeropuerto de El Lencero, Emiliano Zapata cerca de Xalapa, #Veracruz. La avioneta de la Fuerza Aérea Mexicana con matrícula 3912 salió de la pista y se incendió de inmediato. pic.twitter.com/iyLvTqfxVd — PlanetaTV (@PlanetaTVmx) February 21, 2021

وأظهرت لقطات فيديو من المكان، أن الطائرة المكسيكية احترقت بأكملها تقريبا، باستثناء قمرة القيادة، فيما لم تصدر وزارة الدفاع المكسيكية حتى الآن أي بيان رسمي حول الحادث.

La Comandancia Regional de Veracruz reporta un lamentable accidente aéreo durante el despegue de la aeronave FAM3912 LJ45. pic.twitter.com/ZbD1v7p0VS — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 21, 2021

وفي 10 أكتوبر الماضي، قتل شخصين اثنين جراء تحطم طائرة محملة بقرابة نصف طن من الكوكايين في المكسيك، بعد مطاردة طويلة من الجيش المكسيكي.

واعترض الجيش، الطائرة التي كان على متنها 480 كيلوجراما من الكوكايين خلال مرورها على الأجواء المكسيكية، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز»، الإخبارية الأوروبية.

وقالت وزارة الدفاع المكسيكية آنذاك، إن الطائرة تحطمت في منطقة «كويراتيرو»، وسط البلاد، بسبب نفاذ الوقود منها، بعد مطاردة طويلة امتدت لمئات الكيلومترات، واستخدم فيها الجيش المكسيكي طائرات هيليكوبتر.

وفي 7 مايو 2019، أعلنت السلطات المكسيكية، العثور على حطام طائرة خاصة اختفت عن شاشات الرادار، وعلى متنها 13 شخصا في ولاية كواهويلا، شمالي البلاد.

وقالت السلطات المكسيكية، إن الطائرة من طراز «بومباردييه تشالنجر 601» أقلعت من مطار «لاس فيجاس» الأمريكي، متجهة إلى «مونتيري» في شمالي المكسيك، لكنها اختفت عن شاشات الرادار في الأجواء المكسيكية.