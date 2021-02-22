وزير النفط العراقي: تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط

أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس الأحد، تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام الذي بدأ العمل عليه قبل نحو شهرين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، في تصريحات صحفية، إن بلاده قررت تجميد الاتفاق الذي كان يستهدف تعزيز إيرادات العراق، بسبب تحسن أسعار الخام واستقرار سوقه.

وأضاف «عبدالجبار» أنه مع بداية 2021 والاستقرار الاقتصادي الناتج عن استقرار أسعار النفط، قررت السلطات العراقية تجميد المحاولة وهذا الخيار.

وفي سياق آخر، أعلنت النفط العراقية، أمس الأحد، إحالة مشاريع لإنشاء 7 محطات للطاقة الشمسية في 4 محافظات، بطاقة 750 ميجاوات.

وقال المكتب الاعلامي بوزارة النفط، في بيان، نقلا عن إحسان عبدالجبار، قوله: إنه تمت إحالة 7 مواقع لتنفيذ مشاريع استثمارية للطاقة الشمسية تهدف لإنتاج الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات، أكبرها كربلاء بطاقة 300 ميجاوات، ومشاريع أخرى في واسط، وبابل، وموقعي ساوة 1 وساوة 2 في محافظة المثنى.

وأوضح وزير النفط العراقي، أن مجموع الطاقات التوليدية التي ستتنتج من هذه المشاريع يصل إلى 750 ميجاواط، مضيفا أن مباحثات ومشاورات تجري مع شركات عالمية، ومن ضمنها نرويجية، و«توتال الفرنسية»، لتنفيذ عددا من المشاريع المهمة؛ إذ أبدت الأخيرة استعدادها للعمل في العراق، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العراقية «واع».

وأشار «عبدالجبار»، الى أهمية انتاج واستخدام الطاقة النظيفة في دعم الاقتصاد العراقي وخطط التنمية المستدامة، وأهميتها في الحفاظ على البيئة النظيفة والمساعدة في تحسينها، والحصول على طاقة رخيصة الثمن، فضلا عن استثمار النفط الذي يحرق لتوليد الطاقة في تعزيز زيادة التصدير من النفط الخام، دون الحاجة لاستخدامه في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.