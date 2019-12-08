أكد ثامر الغضبان وزير النفط العراقي، حرص بلاده على التعاون مع منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك لصالح صناعة النفط الخام واستقرار الأسواق.

وقال الغضبان - في تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في (فيينا) - إن العراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في أوبك وهو عضو مؤسس في المنظمة الدولية والتي تحتفل العام المقبل بمرور 60 عاما على تأسيسها.. واصفا الاتفاق الأخير بزيادة تخفيضات الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا تنفذه 23 دولة في أوبك وخارجها بأنه الخيار الأفضل للتعامل مع السوق في ظل الظروف الراهنة.

وتوقع وزير النفط العراقي أن يؤدي الاتفاق بين الحكومة الفيدرالية وإقليم كردستان على تسليم 250 الف برميل يوميا للحكومة إلى مزيد من الانضباط في الإنتاج العراقي وإلى زيادة جهود إنعاش الأسعار وتوازن العرض والطلب.وأشار "الغضبان" إلى أن بلاده تواجه تحديات واسعة وضغوط اقتصادية واجتماعية، ولكنه قادر على التعافي ومواصلة جهود التنمية وزيادة الموارد الاقتصادية.