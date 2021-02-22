وزارة الصحة: تعاقدنا على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا.. ووصول شحنة اليوم

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه من المنتظر وصول شحنة من لقاح سينوفارم اليوم، لافتا إلى أن مصر تعاقدت على كمية تصل إلى 100 مليون جرعة من اللقاح، و«كما ذكرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر بصدد خلال الأيام القليلة المقبلة، استقبال شحنة 8.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا، بخلاف الكمية التي ستصل غدا».

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، أن الوزارة بصدد الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية؛ إذ انتهي من تطعيم الفرق الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات، وبنهاية الأسبوع سيتم الانتهاء من تطعيم أطقم مستشفيات الفرز والإحالة، مشيرا إلى أن الأسبوع المقبل، يعد النهائي لكل المستشفيات التي تتعامل مع الحالات الطبية العادية.

ولفت رئيس الإدارة المركزية، إلى أنه بدءا من الأسبوع المقبل، سيبدأ المواطنين من الفئات المستهدفة تسجيل رغبتهم في الحصول على اللقاح، لاسيما كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الأورام، كما أنه متاح التسجيل لمن هم أكبر من 60 عاما، ولا يعانون من أمراض مزمنة.