ضبط 4 عاطلين لاتهامهم باغتصاب فتاة في زراعات بنها بالقليوبية

شهدت مدينة بنها جريمة بشعة؛ إذ اغتصب 4 عاطلين فتاة عمرها «21 عاما»، وسط الزراعات بقرية ورورة، دائرة مركز بنها، وتركوها في حالة إعياء شديدة، وفروا هاربين، ونقل الأهالي الفتاة إلى المستشفى.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط الجناة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد تلقى بلاغا من الأهالي، بعثورهم على فتاه «21 عاما»، في حالة إعياء شديد، وسط الزراعات المتاخمه لقرية ورورة، دائرة مركز بنها.

انتقل على الفور اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وتبين أن الفتاة تعرضت للاغتصاب من قبل 4 ذئاب بشرية، استدرجها أحدهما بالاتصال بها للحضور إلى شقة والدته؛ لمساعدتها فى تنظيف الشقة، وتوجه بسيارة يقودها لإحضار المجنى عليها، وفي الطريق اتصل بـ3 آخرين أصدقائه، ثم انحرف بالسيارة والفتاة إلى أحد الزراعات بقرية ورورة.

وما أن حضر باقى المتهمين اغتصبوها بوحشية، وتركوها في حالة إعياء شديد حتى عثر عليها الأهالى ونقلوها للمستشفى، وألقى القبض على المتهمين، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.