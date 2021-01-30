معاينة شقة ممثلة أكتوبر: أحد المتهمين استمنى عليها بعد فشل اغتصابها

جددت النيابة العامة حبس 3 أشخاص لمدة 15 يومًا بتهمة سرقة ممثلة مغمورة تُدعى «ع ا»، ومحاولة اغتصابها بالقوة داخل شقتها بمنطقة حدائق أكتوبر، وذلك عقب اعتراف المتهمين بالواقعة، وصحة تحريات المباحث حول اقتحامهم شقتها، وسرقة 65 ألف جنيه، وكمية من المصوغات ومحاولة اغتصابها بالقوة.

العثور على سائل منوي

وكشفت المناظرة المبدئية، أن المجني عليها مصابة بعدد من الكدمات والإصابات الظاهرية بالرقبة والصدر وأسفل الساقين، كما عُثر على سائل على ملابسها، وباستخلاصه وإرساله إلى المعمل الطبي لتحليله تبين أنه سائل منوي، وهو ما استدعى أخذ عينات من المتهمين لتحليل الكشف عن المخدرات لهم، وكذلك عينات منوية لمطابقتها بالسائل المنوي الذي عُثرعليه على ملابس المجني عليها.

حبسوها في غرفة وقيدوها لاغتصابها

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن المتهمين استولوا من المجني عليها على 65 ألف جنيه بعد حبسها في غرفة بشقتها، والحصول على هواتفها المحمولة لمدة 10 دقائق، حتى تمكن المتهمون من الاستيلاء على مشغولاتها الذهبية وأموالها ووضعها في حقيبة خاصة بهم، وفوجئت باثنين منهما يفتحان باب الغرفة المحتجزة داخلها.

وذكرت التحريات، أن المتهمين قاموا بتوثيق يديها ووضع لاصق على فمها وحاولوا اغتصابها، لكنها ظلت تقاومهما ولم تستسلم حتى نجحت في إبعاد المتهمين عنها، لكن أحدهم استمنى على ملابسها خلال المقاومة ومحاولة الاعتداء الجنسي عليها.

وقالت التحريات أن الممثلة ظلت داخلب غرفتها حتى نجحت بعد هروب المتهمين في الاستعانة بجيرانها في فك قيودها، قبل أن تتوجه الى قسم الشرطة الذي سارع بالقبض على المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وتبين أن المتهمين هم «سمسار» سيارات وشقيقه وعديله، وأن السمسار هو من سهل لهم دخول الشقة.