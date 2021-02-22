بسبب «الزمالك».. إيقاف الإعلامية مي حلمي لمدة أسبوع على «الحدث اليوم»

قرر مجلس إدارة قناة «الحدث اليوم»، إيقاف الإعلامية مي حلمي، مذيعة برنامج «الحكم» بالقناة، وتجميد البرنامج لمدة أسبوع، وإحالتها للتحقيق عما بدر منها في حلقة السبت 20 فبراير 2021 بالقناة؛ إذ رصدت الأخيرة أن المذيعة وفريق الإعداد أخطأوا في نسب تصريح غير صحيح لقناة الزمالك.

وقالت القناة، في بيان لها: «طبقا لما رصد من المرصد الخاص بقناة الحدث اليوم من وجود مخالفة لبرناج الحكم لمقدمته مي حلمي، والذي كان مذاع يوم السبت 20 فبراير 2021، وطبقا لتعليمات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والأكواد الإعلامية لهذا الصدد، وطبقا لتعليمات إدارة قناة الحدث اليوم ولوائحها، قررنا التالي:

أولا: إيقاف المذيعة مي حلمي عن الظهور على الشاشة لمدة أسبوع، يبدأ من اليوم الأحد 21 فبراير 2021، وينتهي الأحد المقبل الموافق 28 فبراير 2021، لحين الانتهاء التحقيق معها، وما يُسفر عنه من نتائج.

ثانيا: تقديم إعتذار رسمي من المذيعة لقناة الزمالك، يعلن على شاشة قناة الحدث اليوم.

ثالثا: ينفذ هذا القرار فورا، وتخطر به الجهات المعنية.