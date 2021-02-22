أشرف عبدالباقي ينشر صورة مع هنيدي بعد حضوره «صباحية مباركة»

نشر الفنان أشرف عبدالباقي صورة تجمعه بمحمد هنيدي، عبر حسابه الخاص بموقع «انستجرام»، بعد حضور الأخير لمسرحية «صباحية مباركة»، وعلق عليها قائلا: «نورتنا يا هنيدي في صباحية مباركة وضحك من القلب».

ويجمع بين الفنانين أشرف عبدالباقي ومحمد هنيدي، علاقة صداقة امتدت لسنوات منذ بداية مشوارهما الفني، كما قدما العديد من الأعمال الفنية سويا في السينما والدراما التلفزيونية، التي حققت نجاحا كبيرا.

يذكر أن مسرحية «صباحية مباركة»، من بطولة علي ربيع، ومحمد أسامة «أوس أوس»، وحسام داغر، وطاهر أبوليلة، وإخراج أشرف عبد الباقي، ويشارك فيها سليمان عيد، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وصميدة.

وتأتي المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإخراج أشرف عبد الباقي.

وخلال الفترة الماضية، حرص عدد كبير من الفنانين على حضور المسرحية، ودعم على ربيع وأوس أوس في أول بطولة مسرحية لهما.