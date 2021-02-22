واشنطن: نقف مع شعب ميانمار ضد الانقلاب العسكري

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تقف مع شعب ميانمار ضد الانقلاب العسكري، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح «بلينكن» أن بلاده ستتخذ إجراءات حازمة بحق من يمارس العنف ضد المتظاهرين في ميانمار.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاحد، إن واشنطن قلقة للغاية من تقارير تحدثت عن إطلاق قوات الأمن في ميانمار النار على المتظاهرين، واستمرار الاعتقالات.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أدان أمس الأحد، استخدام القوة المميتة في ميانمار.

وقال «جوتيريش» على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن استخدام القوة المميتة والترهيب والمضايقة ضد متظاهرين سلميين أمر غير مقبول.

وكانت قوات الأمن في ميانمار، فتحت السبت، النار على متظاهرين مناهضين للانقلاب، ما أدى إلى مقتل شخصين.

وشهدت ميانمار احتجاجات مستمرة منذ 3 أسابيع تقريبا، على إثر إطاحة الجيش بالحكومة المنتخبة برئاسة «أون سان سو تشي»، في 1 فبراير الجاري.