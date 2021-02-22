بريطانيا تدرس التقدم بطلب استضافة جميع مباريات «يورو 2020»

يلوح في الأفق تغيير جذري محتمل في شكل وخطة بطولة كأس أوروبا لكرة القدم «يورو 2020» قبل أشهر قليلة من انطلاقها، بعد تأجيلها من العام الماضي إلى الصيف المقبل، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت مجلة «صانداي تايمز» البريطانية، في تقرير أمس الأحد، إن بريطانيا تدرس التقدم بطلب استضافة البلاد لجميع مباريات البطولة، بدلا من إقامتها في أكثر من بلد، علما أن حكومة البلاد تأمل عودة الجماهير إلى الملاعب مع نهاية شهر مايو المقبل.

وقال وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن، إن الجماهير قد تعود إلى الملاعب في بريطانيا قبل بقية أوروبا، بسبب التقدم الكبير في حملة التلقيح ضد كورونا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقد يساهم ذلك في زيادة عدد المباريات التي ستستضيفها بريطانيا في كأس أوروبا، أو حتى نقل البطولة بشكل كامل إلى أراضيها، للتخفيف من خسائر إيرادات التذاكر بالنسبة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

ولا يزال من المقرر إقامة البطولة، في 12 مدينة بـ12 بلدا على امتداد القارة الاوروبية، بين 11 يونيو المقبل حتى 11 يوليو من العام الجاري.

وكرر «يويفا»، أنه ملتزم بإقامة الحدث الكروي في المدن الـ12 رغم التحديات اللوجستية، ومن المتوقع أن يبحث الاتحاد الاوروبي لكرة القدم عن خطة الطوارئ إذا حالت القيود المستمرة في عدة دول دون الإبقاء على قراره.

ومن المقرر أن يستضيف«ملعب ويمبلي» في العاصمة البريطانية «لندن»، 7 مباريات، بما في ذلك مواجهتا الدور نصف النهائي والمباراة النهائية، في حين تستضيف مدينة جلاسكو 4 مباريات.

وإضافة إلى لندن وجلاسكو، فإن المدن التي من المقرر أن تستضيف البطولة هي: دابلن وأمستردام وكوبنهاجن وسان بطرسبورج وبلباو وميونيخ وبودابست وباكو وروما وبوخارست.

من جانبه، أوضح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أمس الأحد، أنه ليس على علم بأي اقتراح لاستضافة البطولة، مضيفا لـ«سكاي نيوز»، أنه لم يسمع شيئا من هذا القبيل، ويعتقد أن هذا ليس صحيحا.