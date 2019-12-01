يورو 2020 والزمالك ومازيمبي.. أبرز ما بحث عنه المصريون على"جوجل"

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يورو 2020

أقيمت قرعة كأس الأمم الأوروبية لعام 2020 بمركز "روميو" بالعاصمة الرومانية "بوخارست"، والتي ستلعب خلال الفترة بين 12 يونيو إلى 12 يوليو من العام المقبل.

وأسفرت القرعة عن وقوع كل من منتخبات فرنسا (بطل العالم)، والبرتغال حامل لقب يورو 2016، ومنتخب ألمانيا بطل مونديال 2014، في مجموعة نارية بالمجموعة السادسة.

وجاءت قرعة يورو 2020 كالتالي:

المجموعة الأولى: إيطاليا - سويسرا - تركيا - ويلز.

المجموعة الثانية: بلجيكا- روسيا - الدنمارك - فنلندا.

المجموعة الثالثة: أوكرانيا- هولندا- النمسا - المتأهل من الملحق D

المجموعة الرابعة: إنجلترا- كرواتيا- التشيك - المتأهل من الملحق C

المجموعة الخامسة: إسبانيا- بولندا-السويد- المتأهل من الملحق B

المجموعة السادسة: ألمانيا- فرنسا- البرتغال- المتأهل من الملحق A

وكان الاتحاد الأوروبي، "يويفا"، قد قسم المنتخبات المتأهلة، إلى 4 مستويات وفقا لعدة نقاط، وهي مركز كل منتخب في مجموعته بالتصفيات، وعدد النقاط التي جمعها، وفارق الأهداف، والأهداف المسجلة بالتصفيات، والأهداف المسجلة خارج ملعبه، وعدد الانتصارات بشكل عام، عدد الانتصارات خارج ملعبه، واللعب النظيف، وأخيرا مركز الفريق في التصنيف العام لدوري الأمم.

وبتطبيق تلك الشروط جرى تقسيم المنتخبات الأوروبية المتأهلة إلى يورو 2020، والتي جاءت كالتالي قبل إجراء القرعة:

المستوى الأول: بلجيكا، إيطاليا، إنجلترا، ألمانيا، إسبانيا، أوكرانيا.

المستوى الثاني: فرنسا، بولندا، سويسرا، كرواتيا، هولندا، روسيا.

المستوى الثالث: البرتغال "حامل اللقب"، تركيا، الدنمارك، النمسا، السويد، التشيك.

المستوى الرابع: ويلز، فنلندا، وسينضم لهما في هذا المستوى الأربعة منتخبات التي ستتأهل من الملحق.

فرنسا تصطدم بألمانيا والبرتغال في مجموعة نارية بـ"يورو 2020"

مازيمبي والزمالك

تحدث تريزور موبوتو، لاعب مازيمبي، وصاحب الهدف الثاني في مرمى الزمالك، في المباراة التي جمعت فريقه بالأبيض، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، عن مباراة فريقه أمام القلعة البيضاء، وممثل مصر في دوري الأبطال، برفقة النادي الأهلي.

وقال "موبوتو" في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لمازيمبي الكونغولي: "لاعبو الزمالك لم يأتوا للكونغو من أجل اللعب، بالرغم من نتيجة المباراة".

وتابع: "في بداية المباراة الزمالك جعلنا نرتعش، ولكن نجحنا في إعطائه الجواب الصحيح في نهاية المطاف، وهو الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، في مباراة كانت كبيرة لمازيمبي أمام الأبيض".

وتعرض الزمالك لخسارة قاسية أمام مازيمبي اليوم، بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة جمعت الفريقين بالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث نجح جاكيسون ماليكا، في تسجيل هدفين، وموبوتو في تسجيل هدف، ولم يسجل الأبيض أي خطورة على مازيمبي في المباراة.

ويواجه الزمالك في الجولة المقبلة، فريق أول أغسطس الأنجولي، خلال المباراة التي ستقام بينهما يوم السبت المقبل، على ستاد السلام بحضور 10 آلاف مشجع، فيما سيواجه مازيمبي فريق زيسكو يونايتد الزامبي.

وتعادل فريقا زيسكو يونايتد الزامبي وأول أغسطس في الجولة الأولى 1-1، ليتصدر مازيمبي المجموعة، ويأتي الزمالك في المركز الأخير.

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ليفربول وبرايتون

قاد فيرجيل فان دايك، فريقه ليفربول للفوز على برايتون بهدفين مقابل هدف، أحرزهما النجم الهولندي برأسه، ليبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ومنذ الموسم الماضي، لا يوجد مدافع سجل أهدافا في الدوري الإنجليزي، أكثر من فان دايك، حيث أحرز 7 أهداف منذ بداية الموسم الماضي 2018-2019.

كما بات ألكسندر أرنولد، أكثر لاعب صناعة للأهداف بالبريمرليج، مناصفة مع فريزر، لاعب بورنموث، برصيد 17 أسيست.

وسجل ليفربول 40 هدفا من الكرات الثابتة في الدوري الممتاز منذ بداية الموسم الماضي، وهو الرقم الذي لم يحققه أي ناد آخر.

ويعد أليسون بايكر، هو أول حارس مرمى في الدوري الممتاز يتم طرده لارتكابه لمسة يد منذ أدريان حارس الريدز البديل مع وست هام في 11 فبراير 2015 ضد ساوثهامبتون.

وأحرز ليفربول 29 هدفا رأسيا في الدوري الممتاز منذ بداية الموسم الماضي، وهو الرقم الذي لم يحققه أي ناد آخر.

أحرز ثنائية ليفربول، المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، في الدقيقتين 18، و24، فيما سجل لويس دينك، هدف برايتون الوحيد في الدقيقة 79 من زمن المباراة.

بهذا الانتصار ارتفع رصيد ليفربول إلى 40 نقطة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما توقف رصيد برايتون عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.

3 نقاط كانت مهمة بالنسبة لزملاء محمد صلاح، مستثمرا سقوط المنافس المباشر على لقب الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي، في فخ التعادل الإيجابي مع نيوكاسل يونايتد، لتوسيع فارق النقاط إلى 11 نقطة.

وتقام غدا 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، ولعل أبرزها لقاء ليستر سيتي وإيفرتون، بالإضافة إلى مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا.

"المدافع الهداف".. فان دايك يزين أرقام فوز ليفربول على برايتون