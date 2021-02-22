الصين تسجل 11 إصابة بكورونا جميعها وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 11 إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 89842 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أنَّ الحالات الـ11 الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 3 حالات في قوانجدونغ وحالتين في كل من شنجهاي وسيتشوان وحالة واحدة في كل من بكين وتيانجين وفوجيان وهونان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4939 حالة غادر منها 4754 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أنَّ 33 شخصًا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 84805 أشخاص، وأنَّ 7832 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة إلى أنَّه تمّ أمس تسجيل 8 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 309 حالات منها 271 وافدة من الخارج.